- Bianca Andreescu a aruncat in sarbatoare orasul natal, Mississauga, prin victoria de la US Open.Sportiva in varsta de 19 ani a avut parte de o primire magica "acasa", unde a fost intampinata pe strazile orasului de mii de fani, care au arborat steaguri ale Canadei, dar si cateva drapele ale…

- De cand a devenit mama pentru prima oara, Carmen Simionescu nu mai poate sa se desparta de minunația ei! Fiica lui Adrian Minune este topita dupa fiica ei, primul copil de altfel, pe care o rasfața ca pe ochii din cap.

- Probleme pentru fiica cea mare a Gabrielei Cristea si a lui Tavi Clonda! Micuta Victoria s-a imbolnavit, asa ca medicul i-a prescris un tratament. Prezentatoarea TV a pozat-o pe micuta in timp ce "se bucura" de tratamentul pe care trebuie sa il ia.

- La sfarșitul acestei luni, vedeta de televiziune Gabriela Cristea va avea nunta, dar și botez. Gabriela Cristea se pregatește pentru doua mari evenimente din viața sa. Luna aceasta, vedeta face nunta cu Tavi Clonda, dar cei doi iși vor boteza și fata cea mica. Vedeta de televiziune a dat detalii despre…

- Motiv de sarbatoare in familia Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda. Pe 6 septembrie, fetița lor, Thea Iris Selena va fi cel mai rasfațat copil, atat de catre parinții lui, cat și de nași, Madalin Ionescu și Cristina Siscanu.

- Cea mai buna jucatoare de tenis a Romaniei, Simona Halep a fost nevoita sa abandoneze partida cu Marie Bouzkova (Cehia, 91 WTA), din sferturi de la Rogers Cup, din cauza unei accidentari la tendon.

- Fosta prezentatoare de televiziune Andreea Raicu și-a aniversat ziua de naștere in data de 18 iulie.. Vedeta a implinit 42 de ani. Pe contul sau de Instagram, Andreea Raicu a transmis un mesaj prin care le mulțumește celor care i-au facut urari de ziua sa de naștere. Mesajul este insoțit de o fotografie…

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a aniversat-o pe fetița sa cea mica. Iris a implinit patru luni. Gabriela Cristea a transmis un mesaj induioșator pe contul sau de socializare in ziua in care micuța Iris a implinit patru luni. "La multi ani, iubita lui mami si a lui tati! Irisela face 4 luni",…