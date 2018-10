Stiri pe aceeasi tema

- – Cine este Visteon? Suntem tipii noi din oraș. Visteon este singura companie din lume specializata in doar in electronica destinata cabinei automobilului. In trecut ne ocupam cu o gama larga de produse pentru sectorul automotive, dar ne-am dat seama ca trebuie sa ne orientam…

- Individul arestat in ancheta privind uciderea jurnalistei bulgare Victoria Marinova si-a recunoscut vina si vrea sa ramana in detentie in Germania, afirma mama acestuia, citata de postul bulgar de televiziune NOVA.

- Constructorul chinez Chery are ganduri cat se poate de serioase in ceea ce privește piața europeana. Daca conaționalii de la Great Wall incearca de ani buni fara succes major sa penetreze piețele auto din țarile europene cu ajutorul unei fabrici construite in Bulgaria, cei de la Chery Auto vor prelua…

- Mirko Pigliacelli a fost internat de urgența la Craiova, dupa ce portarul formației pregatite de Devis Mangia a consumat fructe de mare care i-au provocat stari de voma permanente. Goalkeeperul italian a suferit...

- Victoria Beckham a vorbit deschis despre zvonurile pe care presa le-a lansat la inceputul acestui an, cu privire la faptul ca ea si David ar divorta, intr-un interviu acordat revistei Vogue. Fosta componenta a trupei Spice Girls a recunoscut ca s-a obșnuit cu asemenea vorbe și a inceput sa „ignore pur…

- Mihai Fifor, ministrul Apararii Naționale, a fost prezent astazi la Arad, unde a vizitat fosta policlinica CFR, care urmeaza sa fie redata aradenilor. Mihai Fifor a spus ca a discutat cu ministrul Transporturilor, care a fost de acord sa cedeze acest spațiu Ministerului Apararii Naționale. „Iata-ne…

- Victoria Beckham strange bine cureaua cand vine vorba de rutina ei zilnica de beauty, scrie realitatea.net.Fosta membra a trupei Spice Girls a dezvaluit unul din secretele ei de frumusețe. Este ieftin și nu costa mai mult de 15 lei, in bani romanești.