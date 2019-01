Stiri pe aceeasi tema

- 19 decembrie este ziua în care noile completuri de cinci judecatori de la Înalta Curte de Casație și Justiție judeca dosarele lui Liviu Dragnea, Alina Bica, Victor Ponta, Viorel Hrenenciuc, Calin Popescu Tariceanu și Elena Udrea.

- La nivelul Coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au cazut de acord marți seara ca premierul Viorica Dancila sa sesizeze Curtea Constituționala. De altfel, Viorica Dancila este așteptata joi de Liviu Dragnea in biroul sau de la Parlament. Surse oficiale au declarat pentru Hotnews.ro ca…

- Liderii coalitiei PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au reinceput, in ultimele zile, atacurile la adresa presedinelui Klaus Iohannis si a procurorilor, mai ales dupa ce au aparut noi informatii despre legaturile familiei Dragnea cu persoane din Tel Drum, dar si dupa ce DNA a trimis…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, exclusiv pentru MEDIAFAX, ca probabil, cu cererea DNA in cazul sau, se dorește ruperea coaliției, spunand ca prin hotararea din 2008 statul doar a intrat in legalitate cu privire la Microsoft. Tariceanu acuza și o campanie de "fake news" in cazul sau."Realitatea…

- Surse politice au precizat joi ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, va avea mai intai o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, iar dupa-amiaza va participa la sedinta coalitiei. Discutiile se vor axa pe rectificarea bugetara, situatia Fondului Suveran de Investitii, precum…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si-a reafirmat, vineri, sustinerea pentru premierul Viorica Dancila, in contextul discutiilor din spatiul public privind oportunitatea inlocuirii acesteia cu actualul comisar european pentru Politica regionala, Corina Cretu. Liderul social-democrat a respins…

- Președintele ProRomania, Victor Ponta e convins ca, daca situația din justiție ii va permite, Liviu Dragnea este cel care va candida din partea PSD la alegerile prezidențiale. In schimb, Ponta nu ii da lui Calin Popescu Tariceanu prea multe șanse de a obține susținerea partidului și a...

- Tensiunile din interiorul coaliției de guvernare PSD-ALDE cresc de la o zi la alta, iar Calin Popescu Tariceanu le-a explicat partenerilor de la PSD ca este dispus chiar sa rupa coaliția, daca PSD va lua decizii in mod discreționar. Citește și: NEBUNIE in Parlament: PSD nu mai reușește sa…