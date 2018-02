Stiri pe aceeasi tema

- Noi informatii din stenograme ale DNA au fost facute publice. Potrivit unor astfel de dezvaluiri, fostul lider PNL Crin Antonescu ar fi fost santajat in 2014 si de asta s ar fi retras din viata politica. Afirmatia a fost facuta de omul de afaceri Florian Walter int o discutie telefonica cu procurorul…

- Victor Ponta a declarat, in direct la Romania TV, cum ar fi incercat procurorii DNA sa produca denunțuri impotriva sa, in urma cu aproape trei ani.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat impotriva lui Klaus Iohannis: 'Nu ințele de ce protestul s-a ținut la Cotroceni'…

- Laura Codruta Kovesi, sefa institutiei care a anchetat figuri celebre din Romania, a declarat ca eforturile de revizuire a legislatiei anti-coruptie si a sistemului judiciar ar putea insemna ca "nu vom mai putea ancheta pe nimeni". Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta…

- Fostul deputat Vlad Cosma aduce o noua serie de acuzatii procurorului-sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea. Intr-o interventie la Antena 3, luni seara, Cosma a spus ca Lucian Onea ar fi fabricat dosarul „Tony Blair”. „Onea s-a dat de gol pentru ca nu știe ce inregistrari mai sunt și nu știe cum sa se apere.…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Un veritabil carnaval venețian a fost organizat ieri intr-un hotel din Capitala. Oameni din cele mai inalte cercuri ale societatii, deghizati cu masti extravagante, s-au adunat impreuna pentru a le intinde o mana copiilor care au nevoie de ajutor.

- Armistitiul din noiembrie 1918 pune capat Marelui Razboi ce s-a lasat cu cel putin 20 milioane de victime. Totusi, un inamic mai periculos a inceput sa loveasca fara sa tina cont de linia frontului si de puterea armelor.

- Oficialii britanici aflati intr-o vizita in Statele Unite au adus acuzatii grave, formulate in termeni duri, fata de gigantul din Silicon Valley in cadrul unei audieri publice in Washington pe tema stirilor false si a influentei acestora in alegerile electorale.

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a procurorului DNA Mihaiela Iorga Moraru, pentru ca ar pus bețe in roate anchetei care l-ar fi vizat pe fostului finanțator al Petrolului Ploiești, Florian…

- Procurorii DNA Ploiesti au dispus trimiterea in judecata a Mihaiela Iorga Moraru, la data faptelor si in prezent procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, pentru favorizarea faptuitorului (Florian Walter - n.r.) si patru acte de fals intelectual in forma continuata.

- Mesajul cutremurator primit de Ozana Barabancea de la tatal ei, de dincolo de moarte! A anuntat-o ca peste 16 zile de la decesul lui vor vorbi, iar ce s-a intamplat iti va da fiori pe sira spinarii.

- Explicatiile psihologului Laura Maria Cojocaru Relationarea este unul dintre cele mai importante lucruri care ne definesc ca fiinte umane, fie ca vorbim de relatia de cuplu, de familie, de prietenie, de serviciu sau de orice alt gen de relatie. Desigur ca putem trai si singuri, doar ca menirea noastra…

- Relationarea este unul dintre cele mai importante lucruri care ne definesc ca fiinte umane, fie ca vorbim de relatia de cuplu, de familie, de prietenie, de serviciu sau de orice alt gen de relatie. Desigur ca putem trai si singuri, doar ca menirea noastra este una sociala, relationala, suntem genetic…

- Victor Ponta a fost chemat la Curtea Suprema in calitate de martor in dosarul Turceni-Rovinari. Ponta in schimb a vorbit jurnaliștilor despre acuzațiile ce i-au fost aduse de președintele PSD Liviu Dragnea și i-a cerut acestuia demisia pentru neadevarurile pe care le-a spus. Victor Ponta a fost chemat…

- Raidul armat, atribuit unui tanar italian arestat de politie, este marcat de o cultura a "extremismului de dreapta, cu referinte clare la fascism si la nazism", a adaugat ministrul, deplangand ca singura legatura intre victime este "culoarea pielii lor".Un barbat a fost retinut dupa ce…

- Reunind parteneri și personalitați de prestigiu din nordul Moldovei, din lumea culturala, medicala, de afaceri sau politico-administrativa, participanții la balul caritabil sunt invitați la un exercițiu de generozitate intr-un cadru distins și elegant, avand ocazia de a susține performanța și excelența…

- Un grup de oameni de afaceri romani, reuniti in organizatia neguvernamentala Romanian-American Business Council (RABC), cu sediul central la New York, lanseaza o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, de care au nevoie in prezent cetatenii romani…

- ALDE nu va sustine cresteri de taxe si impozite, singura solutie eficienta de sporire a veniturilor fiind cresterea gradului de colectare, ceea ce nu inseamna sufocarea mediului de afaceri cu controale si reglementari, ci claritate, predictibilitate, respect pentru mediul de afaceri si cunoasterea in…

- Lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata marti de SUA are valoarea 'zero', dar punerea in practica a legii respective este o masura discriminatorie fata de Rusia, a declarat premierul rus Dmitri Medvedev, al carui nume se regaseste pe lista respectiva, transmite…

- O lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei a fost data publicitatii marti de catre Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite. Pe lista figureaza 114 politicieni si 96 de oameni de afaceri, a precizat Trezoreria, adaugand ca acestea nu au…

- Arabia Saudita i-a pus in libertate sambata pe printul Alwaleed bin Talal si pe alti cativa cunoscuti oameni de afaceri ai regatului, eliberand astfel hotelul Ritz-Carlton, care a fost folosit ca inchisoare pentru elita tarii in timpul unei controversate actiuni anti-coruptie, transmite Bloomberg.

- Omul de afaceri Florian Walter a negat marti, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca fostul deputat Eduard Martin i-ar fi cerut in anul 2008 sa retraga firma Romprest de la o licitatie organizata de Primaria Constanta pentru un contract de salubritate, castigat de compania Polaris. …

- Vorbeste rar despre el insusi. Succesul in afaceri a vorbit mai mereu pentru el. Dar si controversele, care uneori iti pot fi de ajutor, asa cum a marturisit Flavio Briatore, care a acceptat sa stea de vorba cu revista OK! despre fetele lui mai putin cunoscute Nascut in Verzuolo, in Alpii Maritimi,…

- Galațenii au plecat la protestul din București pentru apararea legilor justiției. O parte dintre protestatari, inarmați cu steaguri și banere, au plecat cu un autocar in jurul pranzului. Au fost insa și oameni care au plecat cu mașinile personale. Pe langa banerele și steagurile pregatite, galațenii…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, sustine vineri o conferinta de presa la sediul ministerului. El va face un rezumat al activitatii ministerului in anul 2017 si va prezenta proiectele pentru 2018. AGERPRES

- Fiii unor oameni de afaceri gorjeni, precum si un student la Academia de Studii Economice din Bucuresti, fac parte dintr-o retea de traficanti de droguri, care a fost capturata de catre procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).

- Cotidianul sarb Blic sustine ca Victor Ponta a primit cetatenie sarba si are pasaport sarb, citand surse din Guvernul de la Belgrad. Ponta a declarat pentru Antena 3 ca este consilier onor...

- "Tot timpul incercam sa aplanam conflictele. Și la Grindeanu am incercat pana in ultimele secunde. Am declarat și la DCNews cu o zi inainte de a se lua decizia ca premierul Grindeanu sa fie inlocuit. El a urmarit interviul de la DCNews și declarațiile mele de la Mihai Gadea. Dimineața, la partid…

- Emilut a devenit viral pe internet, dupa ce milioane de oameni au ascultat mai multe clipuri in care apare si care sunt pur si simplu savuroase. Desi vorbeste indecent, baiatul de patru ani e destul de matur in gandire. "De ce nu mergi la gradinita? Cu Emilut" e una dintre filmarile care i-au adus notorietate…

- Social-democratul Adrian Tudor este de parere ca anul acesta PSD Targu-Jiu ar trebui sa treaca printr-o reorganizare serioasa, iar anumiți membri de partid sa faca un pas in lateral. Viceprimarul social-democrat susține ca, numai in acest fel organizația va ieși intarita pentru alegerile care urmeaza.…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) abia in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Prim-ministrul a mai spus ca s-a saturat ca "niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de…

- Mihai Banu, la data faptelor deputat, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, informeaza DNA. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata,…

- Primaria Ocna Mureș și-a premiat marți, 19 decembrie 2017, cei mai performanți oameni de afaceri din oraș, in cadrul Galei Topului Orașenesc al Firmelor. Cele 316 societați și companii din oraș insumeaza un total al cifrei de afaceri de aproape 205.000.000 lei și au un numar de aproape 2.500 de salariati. Potrivit…

- Incapațanarea și optimismul se numara printre trasaturile de caracter care pot reprezenta secretul longevitații, conform unui nou studiu efectuat in Statele Unite, publicat marți in jurnalul ''International Psychogeriatrics'', relateaza UPI.

- Procurorii anticorupție au trimis in judecata trei oameni de afaceri, dar și firmele administrate de aceștia, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 11 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, Horia Cristian Mitacu și Marian Anghel,…

- Doua persoane de afaceri care activeaza in Bistrița se numara printre cei mai bogați oameni din Romania. Averile lor sunt de milioane de euro, unul dintre ei fiind chiar in top 100. AFLA cine sunt:

- In contextul scandalului dintre Gabriela Firea si premierului Mihai Tudose, fostul lider PSD Victor Ponta se astapta ca Liviu Dragnea sa initieze o motiune de cenzura si impotriva Guvernului Tudose, dupa ce a trantit Executivul Grindeanu. Ponta sustine ca decizia de a organiza un targ de Craciun in…

- Fostul premier Victor Ponta a postat vineri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj inedit prin care le-a transmis romanilor „La mulți ani!” de Ziua Naționala a Romaniei. Intr-un post scriptum, Ponta precizeaza motivul pentru care a ales sa posteze o fotografie din 2012, care il surprinde pe el alaturi…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca Statele Unite i-au retras viza lui Liviu Dragnea, iar mesajul Departamentului de Stat il viza direct pe seful PSD. Nu ar fi pentru prima data cand un lider PSD ramane fara viza, lui Adrian Nastase fiindu-i retrasa dupa o condamnare de fond intr-unul dintre dosare.

- Fostul premier si sef al PSD, Victor Ponta, e invitatul din aceasta seara al lui Cosmin Prelipceanu, la Jurnal de Seara. Printe subiectele de discutie vor fi problemele penale ale actualului lider al social-democratilor, Liviu Dragnea, „revolutia fiscala” si modificarile pregatite de Parlament la legile…

- Raspunzand provocarii domnului Hostiuc , ma inscriu pe lista celor care au cunoscut esecul. Si recunosc asta. Cred ca prima calitate a unui om de succes este sa-si recunoasca greselile si slabiciunile. Apoi sa-si puna in valoare calitatile. Este adevarat. Antreprenorilor le place succesul. Cui nu-i…

- Modificarea Codului fiscal este respinsa de mediul de afaceri, a declarat liberalul Daniel Zamfir, președintele Comisiei economice din Senat, care a afirmat ca va susține miercuri la Comisia de buget-finanțe amendamentul privind revenirea la textul inițial al Codului fiscal. "Un lucru…