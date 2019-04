Victor Ponta, scenariu negru pentru PNL: ”Îi va mânca”. Dezvăluire, în direct! ”Va spun un lucru și uneori sunt foarte criticat pentru ca spun ceea ce gandesc. Eu cred ca USR ii va obliga pe PNL sa se schimbe, sa modernizeze sau sa dispara, ii va manca din punct de vedere politic și cu PRO Romania asta incerc sa fac cu PSD, fie se schimba, se modernizeaza, se adapteaza, daca nu, o sa ramana la 5 - 10%. Oamenii vor altceva! (...) Inainte sa intram in emisiune, nu e niciun secret, primul lucru am intrat pe Facebook, pe Instagram sa pun ca sunt la dvs. in emisiune, sa dau share la transmisia in direct. Asta e noua lume, te adaptezi la ea caștigi, nu te adaptezi,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

