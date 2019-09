Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca i-a propus premierului Viorica Dancila, inca din luna august, sa o sustina pe Corina Cretu in functia de comisar european, aceasta avand sase sa ajunga chiar vicepresedinte.

- "Era evident pt toata lumea acest rezultat, ca Rovana Plumb va fi respinsa. In discuția mea cu Viorica Dancila, din august, i-am spus ca nu e o idee buna Rovana, ca va fi respinsa. Am propus-o pe Corina Crețu, dar a zis ca nu o vrea. Atunci am zis Ramona Manescu, ea a zis sa fie de la PSD. I-am spus…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, propune nominalizarea Corinei Cretu, a Ramonei Manescu sau a Luminitei Odobescu pentru functia de comisar european din partea Romaniei. Ponta a scris, joi, pe Facebook, ca i-a propus deja anterior premierului Viorica Dancila sa o sustina pe Corina Cretu, care…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, țintește postul de comisar european, lasat acum liber prin respingerea Rovanei Plumb de catre Comisia pentru Afaceri Judiciare (JURI). Potrivit unor surse social-democrate, Victor Ponta ar putea fi nominalizat de Viorica Dancila pentru postul de comisar european, dupa…

- Pro Romania voteaza motiunea de cenzura la vedere. "Nu doar ca am semnat motiunea de cenzura si eu si toti cei de la Pro Romania, o votam la vedere. O sa incerc si alti fosti colegi de la PSD ca acest caraghioslac si aceasta bataie de joc trebuie sa inceteze", a afirmat Ponta, marti seara, la Digi…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri pentru STIRIPESURSE.RO ca parlamentarii formațiunii sale au strans semnaturile pentru moțiunea de cenzura și ca voteaza demiterea Guvernului chiar daca nu susțin textul PNL care justifica demersul de schimbare a Executivului.„O sa votam…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri la Parlament ca parlamentarii sai așteapta textul moțiunii de cenzura sa vada daca semneaza sau nu și s-a declarat convins ca fondatorul PMP Traian Basescu nu o sa puna umarul la debarcarea Guvernului pentru ca ar avea un blat cu premierul Viorica…

- Victor Ponta nu este de acord cu depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Liderul Pro Romania este de parere ca opozitia trebuie sa astepte ca Viorica Dancila sa se prezinte in Parlament cu restructurarea Guvernului, sa demonstreze ca PSD are majoritate sau sa piarda guvernarea."Cred…