Victor Ponta a spus ce i-a solicitat lui Orban: Am cerut două lucruri importante "Din punctul nostru de vedere, domnul Orban nu are lamurite lucrurile cu cele cinci partide de dreapta pe care le va coordona la guvernare. Nu mi-a prezentat o lista a cabinetului, cum va arata cabinetul. Eu am cerut doua lucruri importante. In primul rand, daca fac o lista de sustinere, sa vedem daca toate cele cinci partide de dreapta s-au inteles. Pro Romania e partid de stanga, noi incercam sa reprezentam electoratul de stanga, pe care PSD nu-l mai reprezinta. Nu au inca un acord intre cele cinci partide. In al doilea rand, daca au niste proiecte importante pentru perioada… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Negocieri esuate intre Ludovic Orban si Victor Ponta, scrie Antena3 Nici vorba sa votam Guvernul, spune presedintele Pro Romania. „Foarte scurta discuția ca nu era cazul de mai mult. Suntem un partid nou, mic, cu un obiectiv mare. Vrem sa reprezentam noi și sa aparam interesele electoratului…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi ca sustine organizarea de alegeri parlamentare anticipate odata cu cele locale sau la o saptamana mai tarziu. "Noi suntem un partid nou, mic, de centru-stanga, care insa avem un obiectiv mare - vrem sa reprezentam noi si sa aparam interesele electoratului…

- Viorica Dancila a fost demisa, prin moțiune de cenzura, prilej de bucurie pentru adversarii PSD! Tudor Chirila, unul dintre ei, ii jignește pe romani, dupa votul mobilizator din Parlament. Vedeta PRO TV spune ca ”electoratul roman este in marea lui majoritate needucat și uita repede”.Chirila…

- Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, a pus, vineri, la B1 TV, tunurile pe Victor Ponta, adversarul sau politic din vremea cand era președinte.Citește și: Marius Budai iese la rampa! Ce se intampla, de fapt, cu cele 400.000 de concedieri "Dumneavoastra il vedeți pe Victor Ponta…

- PNL a facut ultimele calcule pentru moțiunea de cenzura. Nu și ultimele negocieri. Dupa o serie de discuții, Pro Romania, condusa de Victor Ponta, și-a asumat susținerea moțiunii. ALDE condiționeaza sprijinul.

- In ALDE și Pro Romania au inceput sa se creioneze termenii viitoarei colaborari:1. Nu se vor face grupuri comune in Parlament pentru ca din analizele celor doua partide reiese ca s-ar pierde funcții. Așadar noi aliații vor acționa impreuna dar cu grupuri separate. 2. Se va merge pe…

- Calin Popescu Tariceanu, intrebat, la Mediafax, despre beneficiile alianței cu Victor Ponta, a raspuns: ”A, nu, stați puțin, nu am ajuns inca- n.r. la o alianța, am facut niște discuții cu Victor Ponta pentru ca mie mi se pare in primul rand din punct de vedere politic ca este nevoie pe scena politica…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a declarat vineri ca in perioada urmatoare este posibil sa prezinte o propunere de prim-ministru pentru cazul in care va fi aleasa in functia de presedinte al Romaniei. Intrebata daca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, ar putea indeplini…