Vești proaste: se suspendă ocuparea posturilor vacante la stat, iar punctul de pensie va fi înghețat Incepand cu 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se mentine la 1.100 lei, urmand ca abia din 1 septembrie 2019 sa creasca la 1.265 lei. De asemenea, in 2019 se suspenda ocuparea posturilor vacante la stat, iar valoarea voucherului de vacanta va fi inghetata la 1.450 de lei in urmatorii doi ani, se arata intr-un proiect de OUG care urmeaza sa fie adoptat zilele acestea de Guvern. Punctul de pensie si valoarea pensiei sociale vor fi inghetate pana la finalul lunii august 2019, iar ocuparea posturilor vacante la stat… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

