Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din Romania isi vor primi primele alocatii majorate incepand cu luna mai, potrivit Ministerului Muncii. Guvernul a adoptat maririle in luna februarie, ele au intrat in vigoare in luna aprilie, platile facandu-se insa in luna mai, potrivit Mediafax. Reprezentantii Ministerului Muncii au precizat,…

- Anunț important despre pensiile romanilor. Milioane de romani vor fi direct afectați de aceste schimbari. Toate pensiile vor fi recalculate de la 1 septembrie. Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat duminica, la Antena3, ca punctul de pensie se va majora cu 15%.”De la 1 septembrie 2019,…

- Pensiile lunii aprilie, platite pana pe data de 15. Unele pensii vor creste spectaculos, asigura ministrul Muncii. Pensiile aferente lunii aprilie vor incepe sa fie platite de luni, iar pentru pensionarii care au lucrat in grupele I si II de munca majorarea va fi spectaculoasa, a declarat, duminica,…

- Vești bune pentru pensionari pentru luna viitoare. Ministrul Muncii, Marius Budai a anunțat ca plata pensiilor se va face mai devreme. Potrivit acestuia, pana pe 15 aprilie toate pensiile vor fi primite. „Vom respecta calendarul de 1-15 aprilie, pana cel tarziu pe 15 aprilie toti pensionarii din Romania…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Romania TV ca pensionarii vor primi mai devreme pensiile, iar pana pe 15 aprilie toate pensiile vor fi primite. De asemenea, ministrul a subliniat ca de la 1 aprilie alocatiile copiilor vor fi majorate.Intrebat cum se va face plata pensiilor cu…

- Administratorii Pilonului II de pensii vor primi, in 2019, contribuții in valoare de 8,65 miliarde de lei de la stat,semn ca acest pilon nu va fi desfiinșat, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai. "(...) În pofida a ceea ce spun unii clarvăzători care ne critică încontinuu,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a facut joi seara anunțul despre pensiile romanilor, explicand ca este un an istoric pentru sistemul de pensii din Romania, fiind pentru prima data cand statul nu mai trebuie sa completeze bugetul alocat pensiilor.

- Bugetul din acest an va fi unul al investitiilor, dar masurile pentru salariati si pensionari vor continua, a declarat, duminica seara, la România TV, ministrul Muncii, Marius-Constantin Budai, citat de Agerpres."Va fi într-adevar un buget al investitiilor, un buget al investitiilor…