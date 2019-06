Stiri pe aceeasi tema

- Elevii gimnaziului din satul Stetcani, comuna Miclesti, raionul Criuleni vor lua masa si vor petrece orele de educatie fizica in conditii mai bune. Cantina si sala sportiva din institutie au fost renovate capital si dotate cu mobilier nou.

- Copiii care frecventeaza gradinita din satul Parlita, raionul Ungheni, vor avea de acum incolo conditii mai bune. Acoperisul si fatada cladirii au fost renovate, iar curtea institutiei reamenajata.

- Teofil Vlad a anunțat, miercuri dimineața, pe contul sau de Facebook, ca a reușit sa ajunga pe varful Everest, la 8848 de metri. "Everest Summit. And back to Camp 4", a scris alpinistul pe rețeaua de socializare, miercuri, la ora 11 și 56 de minute. Reușita lui Teofil Vlad a fost comentata pe Facebook…

- Primaria Municipiului București a anunțat ca, prin intermediul Direcției Generala de Evidența a Persoanelor și a serviciilor publice comunitare de specialitate aferente celor sase sectoare, va asigura un program de lucru prelungit pentru eliberarea actelor de identitate expirate, pierdute sau. Informațiile…

- 59 de pompieri si salvatori din orasul Cahul vor munci in conditii moderne. Unitatea in care activeaza a fost renovata si dotata dupa toate standardele actuale in cadrul unui proiect finantat de Statele Unite cu echivalentul a peste 8 milioane de lei.

- PSD adopta un plan cu beneficii majore pentru lucratorii CFR Camera Deputaților a adoptat Proiectul de Lege privind statutul personalului feroviar, un document extrem de așteptat de sindicatele din domeniu. Printre cele mai importante prevederi se numara reducerea varstei de pensionare cu 5 ani, incepand…

- Pentru a asigura un confort sporit in actul medical dedicat vindecarii cat mai rapide a afectiunilor pacienților si pentru o monitorizare riguroasa a starii de sanatate, Clinica Medicala SANCONFIND ofera servicii de spitalizare de zi, la indicatia medicului, contra cost sau cu CNAS. Luna aceasta, sectia…

- Scriitorul american George R. R. Martin – autorul seriei Cantec de gheața și foc – a dezvaluit pe blogul sau ca trei spinoff-uri inspirate din serialul de televiziune Urzeala tronurilor se afla deja in pregatire la postul HBO. Producțiile vor fi lansate in urmatorii ani. Sezonul 8 din Urzeala tronurilor…