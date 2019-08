Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de țara „Romania mea”, derulat de Directia Judeteana pentru Tineret si Sport (DJTS) Covasna, cu sprijinul Ministerului Tineretului si Sportului, la Centrul de agrement de la Padureni, va lua in acest an forma unei tabere cu specific militar și se va desfașura in parteneriat cu Inspectoratul…

- Cativa pictori contemporani, care participa in aceste zile la cea de-a cincea editie a proiectului de rezidenta artistica „Predelut” de la Bradet- Intorsura Buzaului, isi vor expune lucrarile vineri, la Centrul de Cultura Arcus din municipiul Sfantu Gheorghe. In cadrul expozitiei, care va fi deschisa…

- O serie de fotografii realizate la MARȘUL MEMORIEI organizat de Asociația Sionista din Romania (ASR) impreuna cu Federația Comunitaților Evreiești (FCER)si Fundatia CARITATEA, la 75 de ani de la deportarea la Auschwitz a evreilor din Nordul Transilvaniei, pot fi vazute in cadrul unei expoziții deschise…

- La Centrul de Cultura Arcuș (Sf. Gheorghe, str. Oltului 6, Casa Bastion) are loc maine, 2 august a.c., vernisajul expozitiei comemorative MARSUL MEMORIEI,75 de ani de la deportarea la AUSCHWITZ a evreilor din Nordul Transilvaniei, pelerinaj organizat cu concursul Federatiei Comunitatilor Evreiesti…

- Noua pictori din Bucuresti care au participat luna aceasta la cea de-a patra editie a proiectului de rezidenta artistica „Predelut”, desfasurata timp de zece zile la Bradet – Intorsura Buzaului, isi expun lucrarile la Centrul de Cultura Arcus din municipiul Sfantu Gheorghe. In cadrul expozitiei, care…

- Pe 7 iunie, Avon și Kaufland au spus din nou Cancel Cancer și au dat startul celei de-a treia ediții a campaniei naționale de consultații gratuite pentru depistarea cancerului la san. Un cabinet medical mobil dotat cu ecograf de ultima-ora, construit de AVON, va ajunge și anul acesta in 20 de orașe…

- Centrul de Cultura Arcus in colaborare cu Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Muzica, organizeaza miercuri, 5 iunie 2019, de la ora 18, in Sala de concerte de la Casa Bastion (Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6), un recital extraordinar de muzica de canto susținut de soprana Bianca…

- Romania a gazduit, in perioada 31 mai-02 iunie a.c., Campionatul European de Ju-Jitsu pentru adulți și masters. La concursul care s-a desfașurat la Sala Polivalenta din București au participat peste 370 de sportivi din 25 de țari. Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe a participat cu patru…