- Venezeula a acuzat marti SUA ca vor sa saboteze dialogul intre guvern si opozitie care a fost reluat de curand in insula Barbados, cu medierea Norvegiei, informeaza miercuri AFP potrivit Agerpres. "Dupa esecul rasunator al tuturor acestor moduri de agresiune impotriva Venezuelei, administratia…

- "Rusia ne-a informat ca si-a retras majoritatea personalului din Venezuela", a scris liderul de la Casa Alba pe Twitter.Rusia a trimis in martie aproximativ 100 de soldati in tara sud-americana pentru a-l sustine pe presedintele Maduro in fata amenintarilor SUA de a folosi forta pentru…

- Ministrul venezuelean de Externe, Jorge Arreaza, a facut apel Statelor Unite sa aleaga dialogul și sa puna capat "amenințarii militare" împotriva țarii sale, relateaza Medifafax, citând site-ul agenției Dpa. "Nu vrem un razboi în Venezuela, ne pregatim pentru…

- 'Incinta ambasadei a fost violata'', a declarat Maduro intr-o alocutiune televizata. Presedintele american Donald Trump ''este responsabil, in baza dreptului international, de aceasta incalcare grava, nu numai legal, ci si moral', a adaugat el. 'Niciun judecator din Statele Unite nu poate ordona…

- „Popor al Venezuelei, am sacrificat totul!. Cei care ma cunosc stiu cum am luptat frontal impotriva coruptiei si a nedreptatilor”, a declarat Christopher Figuera in scurta inregistrare video de un minut si jumatate difuzata pe Twitter de canalul NTN24, conform Agerpres. Dupa rebeliunea esuata…

- Curtea Suprema din Venezuela, pe care opoziția o acuza ca are legaturi cu puterea, a dispus marți deschiderea urmaririi penale împotriva a șapte deputați ai opoziției, la o saptamâna dupa ce Juan Guaido a cerut susținerea parlamentarilor, relateaza AFP.Decizia, pe care Curtea a publicat-o…

- Presedintele autoproclamat al Venezuelei, opozantul Juan Guaido, le-a cerut compatriotilor sai sa se pregateasca miercuri pentru ''faza finala'' a planului de inlaturare a lui Nicolas Maduro, in contextul in care liderul venezuelean aflat in dificultate a sustinut ca ''tentativa…

- Statele Unite au impus sancțiuni asupra ministrului venezuelean de Externe, Jorge Arreaza, informand ca oficialii din Guvernul lui Nicolas Maduro vor fi trași la raspundere pentru acte de corupție, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Scandal URIAȘ la grupul…