- Un copil in varsta de 13 ani a fost impuscat la vanatoare și a fost transportat de urgența la spital. Polițiștii fac cercetari la fața locului pentru a stabili in ce imprejurari a avut loc incidentul. Copilul a fost impușcat in picior, sambata, pe un fond de vanatoare din zona orasului Murgeni. El a…

- Accidentul de vanatoare a avut loc pe fondul de vanatoare 37 Carja,insa deocamdata nu se cunosc imprejurarile in care s-a produs. Partida de vanatoare era una autorizata. Minorul de 13 ani a fost transportat la Spitalul Municipal Elena Beldiman din Barlad, unde a fost diagnosticat cu plaga impuscata…

- UPDATE: Starea copilului este stabila iar acesta este constient. Diagnosticul complet, prezentat de medici, este fractura de femur, treimea stanga inferioara, produsa prin impuscare. Dupa ce a fost stabilizat la ATI Reanimare de la Spitalul din Barlad, acesta a fost trimis, in uma cu cateva momente,…

- Un copil in varsta de sapte ani se afla internat la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce a lesinat in baia din propria casa, din cauza intoxicatiei cu monoxid de carbon, totul pornind, se pare, de la centrala pe gaz care avea scapari. Acesta a mers sa se spele, fiind gasit de mama sa dupa…

- Cu aceasta ocazie au venit in Iasi, mai multi biciclisti, ei vor "incinge" o hora in Piata Unirii pe biciclete. O parte din calatorii care au venit cu aceasta cursa au dansat hora Unirii pe peronul garii. Trenul Unirii a fost remorcat de o locomotiva tricolora si a fost intampinat de localnici in statiile…

- Autoritațile județene sarbatoresc astazi, alaturi de cetațeni, implinirea a 159 de ani de la Mica Unire. La Colegiul Național “Alexandru Ioan Cuza” din Ploiești, la ora 11.00, este așteptata sosirea oficialitaților, iar la ora 11.05 va fi intonat Imnul Național. Reprezentanții instituțiilor prahovene…

- ULTIMA ORA: In aceasta dupa amiaza, pe raza comunei Zorleni, in apropiere de Simila, pe Drumul European 581, a avut loc un grav accident de circulație. Un autoturism marca BMW seria 6, condus de un tanar de 28 ani, din Vaslui, venea cu viteza mare dinspre Vaslui spre Barlad, avand in fața o mașina…

- Aceasta a fost transferata de urgenta la Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi cu traumatisme la nivelul mainilor si picioarelor, dar si la nivel lombar. „Am fost solicitati la ora 10,10 sa intervenim la un accident rutier cu victime, produs in localitatea Gorban unde…

- Scaderea drastica a natalitații, migrarea tinerilor catre zonele mai dezvoltate, unde iși pot gasi o sursa de trai, și lipsa unor programe reparatorii ale autoritaților provoaca imbatranirea și depopularea ireversibila a mediului rural. multe catune au ajuns la apusul existenței, fiind locuite doar…

- Sticla de la vitrina unde se aflau preparatele din carne s-a desprins și a cazut peste picioarele a doua persoane, o femeie aflata la cumparaturi impreuna cu copilul ei. Femeia a avut nevoie de ingrijiri medicale, iar piciorul lovit s-a vindecat dupa cateva zile. Din cauza umflaturilor aparute…

- Doua autoturisme s-au ciocnit frontal în mijlocul drumului, miercuri seara în Balțați, Iași. În urma evenimentului, o persoana a decedat pe loc, iar alte cinci sunt grav ranite.

- Cei doi adolescenți acuzau dureri de cap, varsaturi, dureri abdominale, susțin medicii, citați de Ziarul de Iași. Aduși la spital de catre parinți, tinerii euforici nu au recunoscut ca ar fi consumat bauturi alcoolice. „Adolescentii aveau semne clinice de intoxicatie cu alcool etilic, medicii…

- Potrivit acestuia, barbatul conducea o autoutilitara care a intrat intr-un autotren care circula in fata sa. In urma impactului, soferul autoutilitarei a ramas incarcerat, avand nevoie de interventia echipelor de la ISU pentru a fi scos din cabina. El a fost preluat de o ambulanta si transportat…

- Accident in Barlad. Patru autoturisme s-au ciocnit, in aceasta dimineața, in zona IRB. Potrivit IPJ Vaslui, evenimentul s-a produs pe fondul nepastrarii distanței regulamentare de catre unul dintre conducatorii auto implicați in accident, mașinile fiind proiectate una in celalalta. Din fericire, nu…

- Cod galben de ceața in Vrancea și alte trei județe. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in dimineața zilei de miercuri, 3 ianuarie, atentionari Cod galben de ceata valabile in mai multe localitati din judetele Vrancea, Bacau si Vaslui si Galati, in urmatoarele trei ore. Astfel, de la…

- EMOTIONANT… Un drapel tricolor, cu o lungime de 100 de metri, a legat, in ultima zi din 2017, cele doua maluri ale Prutului, marcand intrarea in Anul Centenar al Marii Uniri din 1918. Sute de oameni din Bucuresti, Cluj-Napoca, Ploiesti, Iasi, Vaslui, Barlad, Chisinau, Balti au pus umarul la desfasurarea…

- Gabriel, baietelul de 4 ani, care a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria“ din Iasi cantarind cat un bebelus, a inceput sa ia in greutate dupa ce medicii l-au hranit saptamani la rand cu ciocolata.

- Copii sarmani, la Poarta Craciunului MIRACOLELE EXISTA In toata tara deja se simte magia Craciunului. Oamenii au inceput sa solidarizeze in acte de caritate, pentru cei sarmani. La Barlad, Asociatia „Nascuta Inger”, care are in grija copii si batrani sarmani din trei judete – Neamt, Vaslui si Iasi,…

- Conducerea Spitalului de Copii „Sf. Maria" din Iasi vrea sa extinda Unitatea de Primire Urgente (UPU) printr-un proiect european, iar la finalul lunii trecute Consiliul Judetean (CJ) Iasi a aprobat primii pasi in acest sens. Astfel, CJ a decis alocarea a 130.524 de lei pentru proiectul numit „Extindere…

- Accident hilar la Vaslui. O șoferița de aproximativ 30 de ani, aflata sub influența alcoolului, a lovit cinci autoturisme parcate. În mașina se mai afla un barbat care și el abia se mai ținea pe picioare, scrie Ziarul de Iași.

- SOLIDARITATE… Cinci politisti din cadrul IPJ Vaslui – Politia orasului Murgeni, in frunte cu comisarul sef Costel Vrabie, comandantul politiei din Murgeni, s-au prezentat joi, 7 decembrie, la Centrul de Transfuzie Sangvina din Barlad, pentru a dona sange. Au facut-o, sustine comisarul sef Costel Vrabie,…

- UPDATE ORA 11.59 Elicopterul SMURD cu polițistul ranit in timpul unei acțiuni la Suceava a aterizat pe Heliportul de la Spitalul de Pediatrie "Sfanta Maria"din Iași, barbatul fiind preluat de un echipaj de pe Terapie Intensiva Mobila aparținand SMURD. El va fi transportat la Spitalul…

- BUCURIE… Duminica, 3 decembrie, a fost o zi deosebita pentru 80 de copii din parohia Malusteni, protopopiatul Barlad, judetul Vaslui, care, la finalul Sfintei Liturghii, au primit cadouri constand in haine si dulciuri. Actiunea aceasta a fost posibila datorita grupului de voluntari, majoritatea studenti,…

- Dr. Catalina Ionescu, medic primar pediatrie, spitalul de Copii „Sf. Maria" Iasi: „Febra reprezinta o reactie a organismului care poate sa apara atat in infectiile virale, cat si in cele bacteriene. Diferenta dintre cele doua tipuri de infectie trebuie lasata in seama medicului curant. Important de…

- O fetita de 2 ani din Iasi se zbate între viata si moarte dupa ce a cazut de la etajul trei al blocului în care locuia. Lasata nesupravegheata de parinti, a spart geamul si a cazut noua metri în gol. S-a prabusit pe trotuarul din beton. Tragedia s-a petrecut sub ochii…

- S-au pus bazele unui proiect prin care urmeaza ca localitațile Leova din R. Moldova și Bumbata din România sa fie legate de un pod transfrontalier. Propunerea a fost prezentata la Forumul președinților și Adunarea Generala a Asociatiei ,Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, gazduit de raionul…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, Ludmila Sfirloaga, a participat, la sfarșitul saptamanii trecute, in localitatea Leova – Raionul Leova (Republica Moldova) la Forumul președinților și Adunarea Generala a Asociatiei ,,Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”. Adunarea Generala a intrunit membrii…

- Un tir din Republica Moldova, inmatriculat in orașul Balți s-a rasturnat in zona Bucium din Iași. Camionul era incarcat cu mere și urma sa ajunga la Vaslui. Tonele de mere s-au impraștiat pe o porțiune importanta, iar autocamionul a fost avariat destul de tare.

- Din primele cercetari a rezultat ca un Ford, cu numere de Vaslui, a intrat pe contrasens un a lovit un Logan (cu numere de Iasi) care circula regulamentar din sens opus. Cel mai grav ar fi ranit un pensionar, in varsta de 70 de ani, pasager din spate al Loganului. Potrivit unor martori, soferul Fordului…

- AJUTOR NESPERAT Sectia de Neonatologie a Spitalului Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” din Barlad are, incepand de ieri, un incubator de terapie intensiva, un monitor de functii vitale, o lampa de fototerapie si un aparat de ventilatie cu neopuff, in valoare totala de 14 000 de euro (aproximativ…

- In treisprezece judete din tara au loc, duminica, alegeri locale partiale, peste 93.000 de persoane fiind asteptate la urne pentru a-si alege primarul. Sectiile de votare s-au deschis la ora 7.00 si se vor inchide la ora 21.00. Alegerile locale de duminica se desfasoara in 17 circumscriptii electorale…

- Povestea doamnei Maria, o batrana de 94 de ani care a ramas singura, fara posibilitati, a emotionat o tara intreaga. Teo Trandafir a vrut sa-i faca o surpriza si a lasat-o fara cuvinte pe femeie. Batranica locuieste in comuna Bacauani, judetul Vaslui, si a avut parte de multe necazuri in viata.

- Medicii din Clinica de Gastroenterologie a Spitalului de Copii „Sf. Maria" din Iasi trateaza un copil care, la varsta de patru ani, cantareste cat un copil de noua luni. Adica opt kilograme, desi la varsta lui ar trebui sa aiba cel putin dublu. Gabriel C. este internat in unitatea medicala de patru…

- In perioada 23-27 octombrie, peste 130 de activitați extrașcolare au derulat elevii Școlii ”Ștefan cel Mare” Vaslui in cadrul saptamanii “Școala Altfel, elevii au vizitat mai multe instituții publice, mai ales de cultura, și fabrici din municipiul reședința și au participat la excursii tematice la…