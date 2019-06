Valentina Pelinel nu a dat BAC-ul niciodată. Care este motivul Valentina Pelinel este o femeie frumoasa, deșteapta și implinita pe toate planurile, insa, iata ca, spre surprinderea tuturor, nu numai ca nu are studii superioare, dar nici macar nu are luat examenul de Bacalaureat. Valentina Pelinel, in varsta de 38 de ani, deși invața foarte bine in liceu și avea toate șansele sa ia BAC-ul cu o nota mare, iata ca aceasta nu s-a prezentat niciodata la examen. Vedeta a fost nevoita sa renunțe la studii in favoarea carierei de model. Decizia aceasta a fost nevoita sa o ia pentru ca avea o situație financiara foarte dificila și, așa cum ea insași a declarat, erau… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta pop Ariana Grande a dezvaluit ca motivul pentru care a fost nevoita sa amane doua concerte in Florida a fost o alergie la rosii, scrie agerpres.ro.Starul urma sa cante in statul sau natal in aceasta saptamana, avand programate concerte in orasele Orlando si Tampa.

- Vedeta pop Ariana Grande a dezvaluit ca motivul pentru care a fost nevoita sa amane doua concerte in Florida a fost o alergie la rosii, informeaza Press Association. Starul urma sa cante in statul sau natal in aceasta saptamana, avand programate concerte in orasele Orlando si Tampa. Dupa…

- Anca Serea este o familista convinsa și o mama dedicata copiilor ei. Pe blogul sau, vedeta a detaliat cateva dintre motivele pentru care adora sa fie mamica. Anca Serea este casatorita cu muzicianul Adi Sina. Vedeta are cinci copii . Fosta prezentatoare de televiziune Anca Serea este insarcinata in…

- La mai bine de doua saptamani de la cea de-a treia operație suferita, Andreea Balan a povestit in vlogul sau, cum se simte și ce veste a primit de la medic. Vedeta a fost la control și se pare ca operația se vindeva foarte bine. „Operația se vindeca foarte bine, tocmai am ieșit de la doctor, mi s-au…

- Aleisha Tracy, in varsta de 33 de ani, a murit subit in timpul unei calatorii cu avionul din Los Angeles, spre Melbourne. Femeia se intorcea dintr-o vacanța, insa nu era prima data cand zbura pe ruta de 16 ore, ea fiind o impatimita a calatoriilor. Potrivit Daily Mail, prietenii tinerei sunt…

- Oamenii de rand il considera geniul absolut al comediei romanești. Studenții care i-au trecut prin salile de curs spun ca a fost un profesor perfect. Femeile din viața lui spun ca era un cuceritor fara pereche fara sa faca niciun efort. La fel ca pe scena. Totul venea natural!

- Andreea Balan a trecut prin trei operatii grele. Vedeta a anuntat ca vineri se va hotari daca va mai fi supusa unei alte operatii sau daca va astepta doua-trei saptamani. Se pare medicii au luat decizia: cel mai bine este ca Andreea Balan sa fie supusa celei de-a treia interventii! Vedeta…

- Dupa ce Loredana Groza a fost aspru criticata pentru ca și-a schimbat complet infațișarea , a venit randul Dianei Munteanu sa primeasca replici dure din partea fanilor. Motivul este același: vedeta a devenit aproape de nerecunoscut. Diana Munteanu a devenit de nerecunoscut Diana Munteanu, in varsta…