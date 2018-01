Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul lui Carmen Dan implicat in scandalul politistului pedofil isi da demisia. Valentin Raciu anunta pe Facebook ca azi a decis sa-si inceteze activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. "Asa vad eu ca politist responsabilitatea", afirma el.

- Consilierul ministrului afacerilor interne, fost lucrator al Brigazii Rutiere, Valentin Riciu, respinge, intr-un raport inaintat conducerii MAI, acuzațiile lansate in spațiul public la adresa sa. Agentul șef principal Valentin Riciu precizeaza ca nu a fost seful polițistului-pedofil Eugen Stan si nici…

- Consilierul ministrului Afacerilor Interne si fost lucrator al Brigazii Rutiere Bucuresti, Valentin Riciu, transmite, intr-un raport inaintat conducerii MAI, ca nu a fost seful agentului Eugen Stan si ca nu a fost si nu este cercetat in vreun dosar penal pentru inselaciune

- Ministrul Carmen Dan a declarat, joi, la iesirea de la Parchetul General, ca in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care a acuzat-o ca l-a mintit și ca ii așteapta demisia, șeful MAI a refuzat sa raspunda daca va demisiona și a adaugat ca in cel mai scurt timp “va da...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a venit joi dimineața la Parchetul General, unde va fi audiata în dosarul ”Microfonul”. Șefa de la MAI nu a facut declarații la intrarea la Parchet. Pe 29 noiembrie, ministrul de Interne, Carmen Dan, anunța ca a gasit într-o…

- "Va asigur ca lucrurile nu stagneaza si ca procurorul care se ocupa de aceasta speta, ajutat de politisti, fac verificarile necesare si lucrurile sper sa se finalizeze cat de curand", a declarat Carmen Dan, la Antena 3. Solicitata ca comenteze daca a fost audiata in acest dosar, ministrul…

- Audieri in scandalul interceptarii ministrului de Interne! Potrivit unor surse citate de Antena3, rudele Carmen Dan au fost audiate in dosarul deschis de Parchetul General, in fața anchetatorilor ajungand și fiul ministrului MAI.La sfarșitul lunii noiembrie, Parchetul ICCJ a deschis dosar…

- Corpul de control al ministrului Afacerilor Interne a derulat recent o verificare la Institutia Prefectului Gorj. Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a recunosctu faptul ca inspectorii din ministerul de resort au fost prezenti la Targu Jiu, insa doar pentru a ...

- Procurorul general al Romaniei Augustin Lazar ii raspunde ministrului Justitiei, Tudorel Toader, care a declarat, sambata, la Antena 3, ca amendamentul la Legea 303/2004 privind introducerea controlului ierarhic superior asupra procurorilor "preia regula de rang constitutional conform careia procurorii…

- Parchetul General a deschis, miercuri seara, dosar penal in cazul ministrului Carmen Dan pentru violare de domiciliu, dupa ce ministrul a gasit in casa sa un dispozitiv de ascultare ascuns intr-o priza. Directia Generala de Protectie Interna (DGPI) din ministerul Afacerilor Interne a avut o prima reacție…

- Parchetul General anunta ca a deschis dosar penal in cazul dispozitivului gasit in locuinta ministrului de Interne, Carmen Dan, ca dispozitivul va fi expertizat si ca cercetarile sunt coordonate de Sectia de urmarire penala si criminalistica."In cursul zilei de astazi, 29 noiembrie 2017, in…

- "Ministerul Public atrage atentia asupra faptului ca, in cursul zilei de ieri, 24 noiembrie 2017, Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a votat modificarea unor articole de lege intr-o forma prin care, in mod evident, se contureaza premisele eliminarii independentei procurorului,…

- Avocatul Gheorghe Piperea a anuntat luni seara ca a decis sa isi inainteze demisia din functia de consilier onorific al premierului Mihai Tudose, precizand ca seful Executivului a fost de acord cu decizia sa. 0 0 0 0 0 0 "Am decis sa imi inaintez demisia din functia de consilier…

- Avocatul Gheorghe Piperea a anunțat luni seara ca a decis sa iși inainteze demisia din funcția de consilier onorific al premierului Mihai Tudose, precizand ca șeful Executivului a fost de acord cu decizia sa. "Am decis sa îmi înaintez demisia din funcția de consilier…

- Avocatul Gheorghe Piperea a decis sa demisioneze din functia detinuta in Guvernul Romaniei. Decizia a fost publicata pe contul sau de Facebook."Am decis sa imi inaintez demisia din functia de consilier onorific al premierului, care a fost de acord.Motivul este ca nu vreau sa acaparez atentia publica…

