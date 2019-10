Vâlcea: Trafic rutier îngreunat pe Valea Oltului până pe 15 noiembrie, pentru lucrări de rânguire a versanţilor Potrivit sursei citate, lucarile au inceput inca de luni, acestea urmand sa se desfasoare in fiecare zi, in intervalul orar 06.00 - 13.00, timp in care traficul va fi dirijat de piloti de circulatie. "Incepand cu data de 07.10.2019 a inceput executarea lucrarii "Ranguirea versantilor in debuleu de blocuri de roci instabile", ce se va desfasura in perioada 07.10 -15.11.2019, intre orele 06.00 - 13.00, pe DN 7, kilometrii 198+300 m - 200+645 m si kilometrii 201+452 m - 204+000 m, pe raza orasului Calimanesti. Au fost instituite astfel restrictii de circulatie si inchiderea circulatiei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

