Vâlcea: Cea de-a treia persoană rănită în accidentul de la Slătioara a decedat Cea de-a treia persoana ranita in accidentul de sambata dimineata din comuna Slatioara a fost declarata decedata, dupa ce s-a incercat mai bine de 45 de minute resuscitarea ei, au anuntat reprezentantii ISU Valcea.



Potrivit politistilor, victima este o femeie ce se afla pe bancheta din spate a autoturismului cu care circulau si celelalte doua persoane decedate - un barbat si o femeie din Gorj.



"Primele doua persoane decedate sunt soferul si pasagerul din fata, aflate intr-un autoturism inmatriculat in judetul Gorj. Sunt sot si sotie, in varsta de 58, respectiv 53 de ani,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

