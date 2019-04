Stiri pe aceeasi tema

- “Cineva trebuie sa isi ia inima in dinti si sa iasa in fata”, a afirmat aceasta, spunand ca este “socant de singura”. Ultima relatie a lui Charlize Theron a fost cu actorul american Sean Penn. Acestia au fost impreuna din 2013, dar s-au despartit in iunie 2015.…

RESITA – Vineri seara, TLDE Resita a organizat prima editie a balului „De Dragobete, ALDE iubeste romaneste", o acțiune menita sa evidențieze importanța pastrarii tradițiilor autentice și nu promovarea unor sarbatori importate.

- Anul trecut, beneficiau de cota redusa de TVA de 5% doar persoanele necasatorite sau familiile in cazul in care sotul sau sotia nu au detinut sau nu detin fiecare sau impreuna o locuinta in proprietate pe care au achizitionat-o cu cota de 5%. Incepand cu data de 20 ianuarie 2019 a intrat…

- Doi romani in varsta de 27, respectiv 28 de ani, au crezut ca au dat lovitura, dupa ce au spart o brutarie din localitatea italiana Riposto. Cei doi infractori au patruns in imobil cu fețele acoperite și inarmați, amenințand-o pe soția proprietarului sa nu le stea in cale. La plecare,…