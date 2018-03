Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai adesea, vacanța de Paște reprezinta primul concediu al anului, câteva zile în care ieșim din rutina pentru a fi alaturi de familie și de prieteni. Motorul de cautare pentru calatorii momondo.ro a analizat datele cu privire la weekendurile pascale din ultimii trei ani și…

- Datele EUROSTAT arata ca angajatorii romani au platit in 2017 salarii de 67 de miliarde de euro, reprezentand 37% din PIB. Masa salariala a crescut cu 10 miliarde de euro anul trecut, dar ca pondere in PIB este abia la nivelul din 2010. Toate masurile adoptate in baza programului de guvernare au fost…

- Sputnik Moldova: În ultimul timp în mass-media apar tot mai multe informații cu privire la faptul ca gazele eliminate de catre automobile, mai ales de cele cu motoare diesel, sunt cu mult mai nocive și mai periculoase decât se credea pâna acum. În opinia Organizației…

- Muzeul Iluziilor revine la Cluj Iluzii optice, 24 de oglinzi de mari dimensiuni care deformeaza realitatea, o holograma piramidala, un generator Van De Graaff sau un theremin, instrumentul muzical la care poți canta fara sa il atingi, sunt doar cateva dintre lucrurile care ii așteapta pe vizitatori…

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- Uber a lansat serviciul UberGREEN in Bucuresti, in premiera pentru Romania, cu 20 de masini electrice Renault ZOE Z.E. In Capitala Uber are 500.000 utilizatori, dintre care aproximativ 10.000 vor experimenta UberGREEN ¬ cu masini electrice Renault ZOE Z.E. ¬ pana la finalul lunii Aprilie din 2018, estimeaza…

- Romanii care au vizitat saptamana trecuta Targul de Turism si-au cumparat, in special, vacante pentru concediul din vara, potrivit bilantului facut de touroperatorul Christian Tour. Cele mai cautate destinatii au fost Grecia, Turcia, Spania si Bulgaria. Si destinatiile din Romania (statiunile de…

- Romanii au fost in ultima perioada victimele unei noi inșelatorii care s-a viralizat pe Facebook. Este vorba de un concurs unde oamenii ar trebui, teoretic sa caștige un iPhone X in schimbul unor date personale.

- Maya și Mario au doi copii si sunt deja vedete pe internet, dupa ce filmarile cu ei in timp ce canta la metrou au devenit virale. Cei care i-au ascultat cantand spun ca sunt extrem de talentați și fac parte din categoria romanilor care nu ne fac de rușine peste hotare. Maya a declarat, pe…

- Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de vineri pe minus, principalii indicii inregistrau la ora 10.00 scaderi cuprinse intre 0,92% si 2,07%, scrie ZF.ro. Astfel, BET, principalul indice al BVB, afisa un minus de 1,62%, BET-FI un minus de 0,92%, BET-NG minus 2,07%, iar BET-TR un minus de 1,62%. …

- Cautarile pentru zborurile din Romania spre Canada au avut o crestere de 16% in acest an fata de 2017, arata un studiu al echipei Momondo.ro, motor de cautare care compara ofertele de preturi la bilete de avion, hoteluri sau inchirieri auto. Principalele destinatii catre care calatorii romani se indreapta…

- Indicele Bursei de la Tokyo, Nikkei 225, a inregistrat marti scaderi si de 5%, iar cel al Bursei de la Shanghai a coborat cu 3,4%. Aceasta este cea de-a doua zi de scadere pentru bursele asiatice, dupa ce pietele din Statele Unite au raportat luni cea mai mare contractie din 2011 pana in prezent,…

- Cele mai recente date statistice releva faptul ca, in ultimul an, 15% dintre romani au luat medicamente din aceasta gama fara recomandare de la medic. Datele celui mai recent studiu referitor la consumul de antibiotice in Romania releva faptul ca romanii raman mari consumatori de medicamente din aceasta…

- Apartamentele cu 2 camere din Cluj sunt cele mai scumpe din România, conform unui studiu realizat de Olx.ro. Cercetarea arata ca preturile garsonierelor au crescut cu 9% în 2017 comparativ cu 2016, în timp ce preturile apartamentelor cu doua camere…

- Gheorghe Hagi s-a nascut pe 5 februarie 1965, la Sacele, in judetul Constanta. El a inceput fotbalul la Farul, in 1978, pentru echipa mare debutand la varsta de 17 ani. S-a transferat la Sportul Studentesc in 1983, dupa ce in prealabil semnase un contract cu Universitatea Craiova.In 1987…

- De la evenimentele din 1989 incoace multe intrebari și-au gasit raspunsul, alte dileme au aparut, dar o intrebare a ramas mereu constanta in mintea și inima salariatului roman: de ce, dupa atația amar de ani, persoanele active din Romania continua (in marea lor majoritate) sa aiba salarii de mizerie…

- Populatia Romaniei se confrunta cu un declin demografic accentuat, pierzand doar in luna ianuarie a acestui an 13.704 locuitori, echivalentul a patru comune medii din tara, in special ca urmare a unui puseu al mortalitatii, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Sporul natural…

- VACANȚA Cu un buget limitat puteți vizita cele mai cunoscute locuri din Europa. In ofertele agențiilor de turism din Romania gasiți, la mai puțin de 300 de euro, city break-uri la Berlin, Londra, Amsterdam, Praga sau Paris

- Ministrul israelian pentru Diaspora a dezvaluit rezultatele celui mai avansat sistem de monitorizare a postarilor din social media, care analizeaza continutul antisemit. In urma rezultatelor, a fost alcatuit topul celor mai antisemite orase, in functie de postarile cu continut antisemit, iar…

- Cel mai iubit actor român nu renunta la magia scenei si continua sa joace pentru spectatorii sai din toata tara. Astazi, Florin Piersic împlineste 82 de ani, iar cu o zi înainte de aniversare a jucat din nou într-o piesa draga sufletului sau, “Straini în noapte”,…

- In fermele de la marginea Capitalei, crescatorii de oi sunt optimisti cu privire la Pastele 2018. Deja au selectat mieii care vor ajunge pe mesele romanilor. De la portile fermelor, mielul in viu se va vinde, in preajma sarbatorilor, cu 10 lei kilogramul, cu aproape doi lei mai putin decat anul trecut. …

- Alți patru baieți intra in reality show-ul Ma insoara mama! Cove a strabatut mii de kilometri la inceputul acestui an pentru a-i cunoaște pe cei opt baieți dornici sa-și cunoasca jumatatea in emisiunea Ma insoara mama! Inscriși de mamele lor și mizand pe deciziile pe care acestea le vor lua pe parcursul…

- In noua sa calitate, de producator al Spectacolului de Gala "Cornelia si Lupu Rednic - 25 de ani de cariera artistica", Sorin Constantinescu a vorbit, intr-un interviu pentru Bursa, si despre alte provocari pe care le implica meseria de organizator de evenimente, dar si despre spectacolul la care…

- Potrivit datelor forumului international Fashion Spot, sezonul "Primavara 2018" a fost cel mai "varstnic" din istoria acestei industrii a modei. Pe podiumurile din New York, MIlano, Paris si Londra...

- Compania aeriana romaneasca Blue Air a inregistrat o crestere cu 70% a numarului de pasageri, inregistrand un total de peste 5 milioane in 2017. In anul 2015, compania a transportat doar 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri s-a bazat pe 104 rute operate regulat…

- Zecile de mii de oameni adunati in fata Palatului Parlamentului, sambata seara, si-au aprins la unison lanternele telefoanelor si au intonat imnul. Inainte si dupa acest moment au scandat impotriva Guvernului si a Parlamentului. Pe unul dintre blocurile din fata Palatului Parlamentului…

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- Capitala a depasit in anul 2017 un prag important al numarului de vizitatori, fiind pentru prima data cand atinge 2 milioane de turisti, insa din punct de vedere al promovarii ca destinatie turistica a ramas corijenta, a declarat Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania, citat…

- Deputatul Remus Borza a discutat despre blocajul pe care il impune Olanda, in ceea ce privește aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Remus Borza a precizat ca Olanda ar avea enorm de pierdut in cazul aderarii țarii noastre, dar și ca Romania nu va avea curaj niciodata sa mearga intr-o instanța cu…

- Dupa nenumaratele embargouri și piedici puse vinificatorilor moldoveni de catre Federația Rusa, producatorii moldoveni s-au reorientat pe piețele din vest. Astfel de la o cota de piața de 70% acum 12 ani, Rusia în prezent nu mai este în preferințele vinificatorilor moldoveni. Este opinia…

- In ceea ce privește situația amintita de ziarul saptamanal 7 EST, va putem confirma ca, pana la data de 12 ianuarie 2018, Blue Air a achitat catre Aeroportul Internațional Iași aproximativ 3,5 milioane de lei. Dorim sa precizam faptul ca, la randul sau, Aeroportul Internațional Iași are de achitat catre…

- Pacienții care au nevoie de transplant și cei care au fost deja supuși unei intervenții chirurgicale atat de complexe, urmaresc cu ingrijorare dezbaterile din spațiul public cu privire la activitatea de transplant din Romania. Va prezentam, in cele ce urmeaza, apelul disperat al acestora pentru romanii…

- S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta S.A. a incheiat activitatea desfasurata in anul 2017 inregistrand rezultate superioare fata de anul 2016. In aceste conditii, societatea a inregistrat in perioada ian Ianuarie – Decembrie 2017 S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu…

- „Weekend Adevarul“ prezinta biografia completa a celei mai valoroase sportive a României în acest moment. Jucatoarea de tenis numarul 1 în lume era în copilarie o fetita baietoasa si emotiva care, uneori, plângea înainte de a intra pe teren, fiindca…

- "La fel ca cehii, sarbii sau slovenii, datele arata ca romanii sarbatoresc Anul Nou in strainatate, unsprezece destinatii din Top 20 fiind in afara tarii. Cele mai multe destinatii sunt din tarile vecine. Printre acestea se numara Viena, Budapesta sau Praga", se precizeaza in analiza citata de Agerpres. …

- Destinațiile consacrate au ramas in topul preferințelor romanilor in perioada sarbatorilor de iarna din acest an și nu au depașit bugetul care se cheltuiește in general pentru o astfel de vacanța in afara țarii, potrivit agenției VIP Business Voyage. ”Pentru Craciun, cele mai ieftine pachete au avut…

- Un timisorean ar putea reprezenta marea noutate a lotului national de handbal seniori al Romaniei pentru faza inaugurala a calificarilor la Campionatul Mondial din 2019. Prima reprezentativa va juca in perioada 11-13 ianuarie, la Bozen, cu Italia, Ucraina si Insulele Feroe pentru accederea in play-off,…

- Datele unui sondaj realizat de IRES spun ca aproape doua treimi dintre români considera ca lucrurile merg într-o direcție greșita la noi în țara.Totodata, aproape jumatate dintre români se așteapta ca anul 2018 sa fie mai rau decât anul acesta.Iata…

- Cum a petrecut Craciunul brazilianul Rivaldinho. Atacantul lui Dinamo și-a ținut pentru prima oara copilul in brațe de Sarbatori. Dinamovistul a sarbatorit alaturi de tatal sau victoria Barcelonei in El Clasico – la doar o zi dupa 3-0 pe Bernabeu, cei doi s-au pozat pe Camp Nou. ”Am locuit cinci ani…

- Anul acesta pretul mediu pe metru patrat util a crescut la 1.171 euro pe piata imobiliara din Romania, cresterea este explicata ca fiind consecinta directa a cresterii preturilor locuintelor din orasele mici contrar cu ieftinirea apartamentelor in orasele mari. Daca planuiesti sa investesti…

- Cele 28 de state membre ale UE au depasit o noua etapa, joi, in crearea unui arsenal legislativ propriu care sa raspunda obiectivelor trasate de Acordul pentru clima de la Paris, dupa ce au reusit sa se puna de acord in privinta eforturilor ce trebuie facute pentru a reduce emisiile de gaze cu efect…

- Tehnicianul explica ce principiu nu ar incalca niciodata in cariera sa si de ce nu poate colabora cu conducatori care se implica la echipa, isi aminteste de perioada Chelsea si povesteste unde il va gasi Craciunul si Revelionul. La 50 de ani, antrenorul Dan Petrescu vorbeste despre principiile si…

- Rezultatele foarte bune obținute de Alina Vuc i-au adus reșițencei titlul de sportivul anului 2017 al Federației Romane de Lupte. Sportiva descoperita și formata la Clubul Sportiv Municipal Reșița de catre antrenorul Constantin Nicolae, legitimata in prezent la CSA Steaua București, a intrat…

- Italia este destinatia catre care se indreapta cei mai multi romani in perioada 21 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018 si unde raman pentru aproximativ cinci zile, reiese dintr-un studiu momondo.ro, remis presei. Potrivit studiului, un interes crescut al românilor se îndreaptă anul acesta…

- Datele companiei de cercetare de piata Vektor Marktforschung arata ca pentru prima data hipermarketurile au devenit cele mai populare magazine de unde romanii isi cumpara mancare si produse de uz curent, depasind alimentarele clasice. Desi acest format are doar 0,2% din totalul magazinelor, mai exact…

- Daca pana acum Cristi Boureanu și Laura Dinca „fugeau” de frigul din Romania și alegeau o destinație exotica pentru a intra bronzați in noul an, anul acesta au spus pas unei astfel de plecari. Cei doi vor petrece Sarbatorile in sanul familiei. Ori de cate ori li se nazarea sau se plictiseau pur și simplu…

- Inca din primele zile ale lunii decembrie spiritul sarbatorilor este prezent la aproape fiecare colt de strada. Cat am clipi, Craciunul ne duce cu gandul de obicei la timpul petrecut alaturi de familie si de prieteni, acasa. Cateva zile mai tarziu, cand vine vorba de marcat trecerea catre un nou an,…

- L am cunoscut pe Majestatea Sa Regele Mihai de Romania, la Techirghiol, venit impreuna cu Regina Ana pentru a petrece cu enoriasii ortodocsi sfintele sarbatori de Pasti din aprilie 1999. Mai fusese si la Mangalia, pentru prima data, la 8 iulie 1998, ca invitat al Primariei. Ne a oferit un interviu,…