- Cele mai multe sanctiuni contraventionale, 300 la numar, au fost aplicate soferilor care au incalcat regulile de circulatie pe drumurile publice, iar alte 60, persoanelor care au incalcat normele de convietuire sociala si au tulburat ordinea si linistea publica, se mai arata in comunicat.Potrivit…

- In minivacanța de Sfinta Maria, polițiștii suceveni au constatat 142 de infracțiuni și au aplicat 640 de sancțiuni contravenționale, in cuantum de peste 324.000 de lei. Majoritatea amenzilor, respectiv, 506, au fost date la regimul rutier. Alte 69 de sancțiuni au fost aplicate pentru acte de tulburare…

- In perioada 15 – 19 august, in judetul Alba nu au fost inregistrate evenimente cu impact asupra sigurantei publice. Politistii au actionat cu efective suplimentare pentru ca cetatenii sa petreaca, in liniste, minivacanta prilejuita de Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului. Potrivit IPJ Alba, in perioada…

- IPJ Teleorman: in minivacanța de Sfanta Maria au fost aplicate sancțiuni contravenționale de peste 135.000 de lei in Eveniment / on 19/08/2019 at 10:47 / In urma activitaților desfașurate de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman pe toata perioada minivacanței de Sfanta…

- In perioada 15 - 18 august 2019, cu ocazia minivacanței prilejuite de Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, aproximativ 600 polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov vor fi la datorie pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si in cadrul dispozitivelor…

- Peste 130 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba vor actiona, zilnic, pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica, in minivacanta prilejuita de Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului. Politistii de la rutiera vor actiona cu 11 aparate radar. Potrivit IPJ Alba,…

- Primele amenzi au fost deja aplicate de polițiști in județele Valcea și Brașov. In județul Valcea un barbat de 39 de ani din comuna Pausesti Otasau a fost amendat cu 1.000 de lei, totodata fiindu-i suspendat dreptul de a mai folosi autoturismul timp de sase luni, dupa ce a fost prins de politisti…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba in colaborare cu polițiștii de ordine publica cu atribuții pe linia poliției rutiere, au organizat pe raza județului Alba o acțiune privind creșterea gradului de disciplina rutiera. Polițiștii au aplicat 592 de amenzi și au constatat…