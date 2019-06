Stiri pe aceeasi tema

- "Puterea nu mai este in mediul politic in randul celor democratic alesi. Romania se intoarce la epoca catuselor. Despre ce vorbim? S-a dat o decizie politica in cazul Dragnea. Sunt absurde si procesul si sentinta. Orice incercare a doamnei Dancila, acum, de a salva Guvernul se loveste tot de o decizie…

- ”Eu susțin statul de drept” a completat premierul Viorica Dancila, dupa ce a afirmat ca voteaza la referendumul pe justiție. Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat, in emisiunea ”Punctul de Intalnire”, de la Antena 3: ”Este tot mai evident ca doamna Dancila s-a rupt de partidul care…

- Franța a fost lovita de noi violențe azi chiar de Ziua Muncii, strazile Parisului transfmorandu-se intr-un adevarat camp de lupta, jandarmii francezi fiind nevoiți sa recurga la gaze lacrimogene și arestari dupa ce cel puțin o cladire a fost incendiata de protestatari. Prezent la emisiunea…

- ”Foarte probabil o sa avem turul doi intre Cioloș și candidatul PSD. Dacian Cioloș va fi anunțat candidat la prezidențiale imediat dupa alegerile din 26 mai, in urma victoriei USR, prin depașirea PNL-ului. Atunci se va lansa! In turul doi, nu merge niciun calcul. Oamenii voteaza, din nefericire,…

- Intrebat de realizatorul emisiunii "Punctul de intalnire" de la Antena 3, Radu Tudor, daca Liviu Dragnea este ofensiv iar Klaus Iohannis este defensiv, analistul politic Bogdan Chirieac a spus: "Nu a aratat deloc lucrul acesta și, in opinia mea, PSD și ALDE nu trebuie sa mearga la discuții…

- ”Cred ca orice persoana de buna credința ințelege ca putem discuta orice subiect care ține de interesul cetațenilor și sa normalizam orice relația care, la un moment dat, a capatat anumite accente polemice, chiar tensionate. Aș vorbi despre o normalizare a relațiilor, nu despre o intețire sau impacari.…

- "Este o consecința pur formala pentru ca domnul presedinte Iohannis sa raporteze in afara tarii: "m-am consultat cu societatea civila, uite ONG - urile". De ce din 113.000 de ONG-uri, cate am aflat ca sunt in Romania, ai chemat numai 10, nu stiu. "M-am consultat cu magistratii". Magistratii au spus…

- "Am ințeles ca Iohannis vrea sa intru in pușcarie ca sa doarma liniștit. Klaus, poate nu intru! Poate nu intru! Nu te culca pe o ureche", i-a transmis Dragnea președintelui Iohannis. "Anunt timpuriu fata da candidatura la presedintie" "Este, daca vreti, un anunt timpuriu fata da candidatura…