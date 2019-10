Stiri pe aceeasi tema

- USR București anunța ca a adoptat, duminica, intr-o conferința municipala, strategia politica prin care sa propuna și sa negocieze cu alte forțe politice din opoziție un Protocol de colaborare pentru susținerea candidaturii independente a lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei. "Conferința Municipala…

- Membrii USR București au decis, in urma unui vot organizat in filiala, sa sprijine candidatura fondatorului partidului, Nicușor Dan, la Primaria Generala, la alegerile locale din 2020. Nicușor Dan urmeaza sa candideze din postura de independent. ”USR București a derulat o consultare interna in perioada…

- USR București a derulat o consultare interna, in intervalul 8-11 octombrie, in urma careia a rezultat ca peste 86% dintre membrii organizației vor ca partidul sa il susțina pe Nicușor Dan in calitate de candidat independent la Primaria Generala a Capitalei.„Democrația interna și promovarea…

- „Evident ca exista un conflict intern legat de aceste modificari. (...) Statutul partidului, sunt unul dintre cei care au contribuit la elaborarea lui, niciun moment nu s-a discutat despre a face un cadru special pentru susținerea unor candidați independenți care indeplinesc criteriile de intergritate…

- Presedintele USR Dan Barna a declarat duminica intr-un interviu pentru „Mediafax” ca in privinta alegerilor pentru Primaria Capitalei „Nicusor Dan e un om cu foarte bune sanse pentru Bucuresti”, insa subliniaza ca „mai e si Vlad Voiculescu” si ca Opozitia trebuie sa identifice „candidatul cu cele mai…

- E vorba de 780 de voturi pentru si 287 contra din totalul de 1067 de voturi, ceea ce reprezinta o prezenta de 56-. Practic, au votat DA 41,4- dintre membrii USR Bucuresti. Reamintim ca liderii USR Bucuresti le-au cerut membrilor organizatiei sa se pronunte prin vot daca accepta inscrierea fondatorului…

- Deputatul Nicusor Dan a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca, daca ar avea sustinerea Aliantei USR-PLUS, ar fi votat de 41% dintre bucuresteni pentru functia de primar general al Capitalei, la alegerile locale de anul viitor. El a amintit ca luni s-a inscris in cursa interna…

- "Azi se vorbește despre candidaturi la PMB, așa ca nu poate lipsi vineri din post, subsemnatul. Doar va reamintesc ca intenția mea de a candida pentru poziția de primar general nu s-a schimbat. Sunt in continuare inscris in cursa interna din cadrul PNL. Cursa continua, probabil nu vom avea o decizie…