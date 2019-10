USR Bucuresti pune mai multe conditii pentru a vota vinieta "Oxigen" dorita de Firea - tarife modificate si restrictii in utilizarea banilor

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca ar trebui sa fie unanimitate in Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru proiectul care prevede ca masinile cu norma de poluare sub Euro 5 vor plati vigneta "Oxigen" de acces si circulatie. "In primul rand, ne dorim ca Bucurestiul…

- Primarul general Gabriela Firea vrea modificarea proiectului privind vinieta ce va fi introdusa in Bucuresti de la inceputul anului 2020. In noua forma, toate masinile sub Euro 5 vor plati taxa. Potrivit unui proiect de hotarare initiat de primarul genral Gabriela Firea si supus Consiliului General…

- Primarul ne da asigurari ca nu se mai sta bara la bara in trafic prin centrul Timișoarei. Șantierele deschise de primarie au creat minuni pe strazi. De altfel, aproape in fiecare an inainte de inceperea școlii s-a lucrat pe diverse artere, iar la momentul mult-așteptat al finalizarii lucrarilor…

- Gabriela Firea a anunțat, luni, ca va fi reformulat un articol din proiectul Oxigen care vizeaza vinietele din Capitala, iar prin modificare se propune ca șoferii care locuiesc in București, dar care au mașini non Euro, 1 și 2 inmatriculate in alt județ, sa fie privite doar in privința poluarii. Primarul…

- Primarul general al Capitalei a criticat dur avocatul poporului dupa ce Renate Weber a anunțat ca va ataca decizia Primariei Capitalei privind ridicarea mașinilor. Intr-o postare pe Facebook, Gabriela Firea scrie ca ”Instituția avocatul poporului tinde sa devina avocatul nesimțirii!” ”Ne șicaneaza și…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, i-a raspuns europarlamentarului Dacian Cioloș, pe Facebook, dupa ce acesta din urma a criticat proiectul "Oxigen pentru București", inițiat de Primaria Capitalei."#CuminteniaGuvernariiZero #CuvantaSiDomnulNimic #MaiStatiSiPeAcasaNuDoarLaParisDupa…

- Atenție, șoferi! Taxa pentru masinile inmatriculate in alte orase care vor tranzita Bucurestiul. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunta noi masuri pentru reducerea poluarii in Bucuresti. Aceasta a propus Consiliului General un proiect de lege prin care se va impune o vinieta speciala pentru intrarea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ieri ca a semnat contractul de realizare a salii multifunctionale Arena Polivalenta, care are termenul de construcție estimat la 3 ani. La patru luni de la un nou anunț ca Bucureștiul va avea, in sfarșit, o sala polivalenta la standarde internaționale,…