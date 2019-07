Ursula von der Leyen avertizează împotriva aplicării unui tratament inechitabil statelor din Estul Europei 'In statele central si est-europene, multi au sentimentul ca nu sunt pe deplin acceptati', a declarat von der Leyen, potrivit editiei de vineri a cotidianului german Sueddeutsche Zeitung. Von der Leyen a mai afirmat ca se va recurge la sanctiuni financiare in cazul statelor membre doar in 'absolut ultima instanta'. 'Cu totii trebuie sa invatam ca desi un stat de drept consolidat este scopul nostru, nimeni nu este perfect', a adaugat noul sef al executivului european. Von der Leyen a sugerat, de asemenea, ca va oferi Italiei concesii atunci cand vine vorba de bugetul sau foarte indatorat.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

