- O parcare nereușita iți poate strica toata ziua - utilizatorii de pe rețelele de socializare au pareri imparțite despre felul in care o blonda și-a parcat Porsche-ul pe o strada din Capitala.

- Politistii fac cercetari pentru a afla cine este barbatul care a refuzat in noaptea de 26 spre 27 august sa opreasca la semnalele politistilor pe DJ 212, iar apoi a pornit intr-o cursa nebuneasca pe sosea.

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit, in urma mai multor actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, peste 23.000 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana.Intreaga cantitate de tigari, in valoare de aproximativ 270.000 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii,…

- Urmarire ca-n filme pe strazile din Alba Iulia, in noaptea de joi spre vineri, pentru prinderea unui minor care a furat mașina familiei și nu a oprit la semnalele polițiștilor. Adolescentul in varsta de 14 ani a incercat sa fuga cu autoturismul de oamenii legii, fiind oprit dupa aproximativ 3 kilometri.…

- Poliția din statul american Carolina de Sud a dat publicitații imaginile surprinse de camera de bord cu o tanara de 22 de ani urmarita pe strazi, dar și prin curțile oamenilor, in timp ce incerca sa scape dupa o abatere in trafic.

- A fost panica aseara pe strazile din Mioveni unde politistii au urmarit o masina condusa de un minor. Un adolescent se plimba prin oras cu o masina care trebuia sa ajunga in service-ul tatalui sau. La un control de rutina, politistii au incercat sa-l traga pe dreapta, dar baiatul de 16 ani a refuzat…

- Accident grav pe strada Varnița din Chișinau. Un microbuz a intrat intr-un volkswagen cu numere transnistrene. Dintr-o imagine publicata pe facebook vedem ca microbuzul a intrat in partea din stanga a mașinii unde se afla locul șoferului.

- 5 kilometri au fost nevoiti oamenii legii sa goneasca dupa soferul beat, despre care existau informatii ca ar fi furat masina. In cele din urma, au reusit sa il traga pe dreapta. Tanarul in varsta de 28 de ani consumase alcool inainte sa se urce la volan. Cat depsre masina, aceasta fusese…