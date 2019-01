UNTRR are patru scenarii posibile pentru viitorul industriei de transport rutier

Stiri pe aceeasi tema

- Doua din cele trei propuneri din Pachetul Mobilitate 1 au fost respinse de comisia de specialitate a Parlamentului European in condițiile in care cateva sute de reprezentanți ai transportatorilor din Romania, Bulgaria și Polonia au protestat la Bruxelles fața de modificarile prevazute. Unul dintre protestatarii…

- Federația Operatorilor Romani de Transport a cerut tuturor europarlamentarilor romani sa se opuna unei serii de propuneri „abuzive” de directive și regulamente ale PE care vor afecta piața de transporturi din Romania.„Comisia de Transport și Turism a Parlamentului European (TRAN) va supune…

- Federația Operatorilor Romani de Transport (FORT) le-a solicitat tuturor operatorilor romani de transport oprirea activitații miercuri, intre orele 08.00-13.00.FORT a facut aceasta solicitare in semn de solidaritate pentru protestul care se va desfașura in același interval orar, la Bruxelles,…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anuntat, ieri, ca-i invita pe toti transportatorii rutieri din Romania sa se alature protestului organizat la Bruxelles in 10 ianuarie, in fata Parlamentului European, impotriva implementarii Pachetului Mobilitate 1, ce cuprinde…

- Actiunea de protest este programata in Piata Luxemburg, intre orele 8:00 - 13:00, si este organizata de UNTRR, impreuna cu asociatiile membre IRU din tarile est-europene si alte tari afectate de masurile continute de Pachetul Mobilitate 1. Protestul are loc in contextul in care Parlamentul…

- UNTRR organizeaza, alaturi de asociațiile membre IRU din țarile est-europene și alte țari afectate de masurile conținute de Pachetul Mobilitate 1 bazate pe propunerile restrictive ale Alianței Rutiere a Statelor din Vestul UE, un protest autorizat in fața Parlamentului European.UNTRR spune…

- Transportatorii din Romania vor organiza o acțiune de protest la Bruxelles, in fața Parlamentului European, alaturi de alte organizații din domeniu. Aceștia sunt nemulțumiți de o serie de propuneri restrictive venite din partea statelor din Vestul Europei. Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri…

- Astazi, in cadrul reuniunii Comisiei pentru Transport și Turism a Parlamentului European, Membrii PE au votat pozitiv dosarul europarlamentarului Claudia Țapardel privind Promovarea echitații și transparenței dintre platformele online și furnizorii de servicii, un raport important care reglementeaza…