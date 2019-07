Uniunea Europeană cere eliberarea petrolierului britanic sechestrat de Iran "Sechestrarea a doua nave de catre autoritatile iraniene in stramtoarea Ormuz provoaca mare ingrijorare", spune un purtator de cuvant al politicii externe a UE intr-un comunicat.



"Intr-o situatie deja tensionata, aceasta evolutie prezinta riscuri de escaladare si submineaza eforturile care se fac pentru a gasi o modalitate de a rezolva tensiunile curente", adauga comunicatul.



"Cerem eliberarea imediata a navei inca retinute si a echipajului sau si facem apel la retinere pentru a evita noi tensiuni. Libertatea navigatiei trebuie respectata in orice moment", spune UE.



