Stiri pe aceeasi tema

- Sunt aproximativ 700 de posturi de medici de familie neocupate în România, a anunțat luni ministrul Sanatații Sorina Pintea, iar una dintre soluțiile de a rezolva deficitul consta în aducerea de specialiști din Republica Moldova.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a tinut sa precizeze luni, la Bistrita, ca exista solicitari din Republica Moldova de ocupare a unor posturi vacante de medici de familie in Romania, insa, pentru ca difera conditiile de practicare a acestei...

- In toata Romania sunt doar 150 de psihiatri pediatri aflati in contract cu casele de asigurari. Un judet intreg, Bistrita Nasaud, a decontat in 2017 servicii psihologice conexe actului medical in valoare de 76 de lei. Adica echivalentul unei sedinte de psihoterapie la nivelul anului 2017. Asta in condițiile…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a oferit, astazi, un raspuns privitor la criza de medici anesteziști din Romania. Spitalele din Giurgiu, Targoviște, Buzau, Braila, dar și mai multe spitale din Oltenia se confrunta cu aceasta problema. „Ministerul Sanatații a scos anul trecut foarte multe locuri…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca deficitul de medici anestezisti din spitalele din Romania va fi rezolvat in aproximativ doi ani. ‘Ministerul Sanatatii a scos anul trecut foarte multe locuri la rezidentiat. Din pacate, un medic anestezist…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni, la Adunarea generala a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), ca exista foarte multe astfel de localitati din tara care ar trebui sa faca demersuri pentru infiintarea centrelor de permanenta, informeaza AGERPRES . “In ceea ce priveste sanatatea,…

- Medicii de familie din Romania isi exprima public nemultumirea fata de finantarea medicinei primare in 2019, fapt care „arunca medicina de familie in criza“. Societatea Nationala de Medicina Familei (SNMF) solicita autoritatilor sa asigure stabilitate pentru cabinetele medicilor de familie, temelia…

- O femeie in varsta de 51 de ani din judetul Prahova a murit, vineri, din cauza gripei, astfel numarul deceselor inregistrate la nivel national ajungand la 39. Tot vineri, alte patru persoane și-au pierdut viața dupa ce au contractat virusul gripal. Femeia era confirmata cu virus gripal tip A, subtip…