- Guvernul ungar i-a cerut luni comisarului european pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale, Marianne Thyssen, sa initieze impotriva Austriei o procedura de infringement dupa ce guvernul austriac a decis ca alocatiile acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii…

- Guvernul de la Viena a luat decizia ca de la 1 ianuarie 2019, cetatenilor UE care lucreaza in Austria le va fi redus cuantumul alocatiilor familiale pentru copiii care nu se afla pe teritoriul Austriei, scrie evz.ro. Cele patru tari care au reclamat Austria sustin ca decizia este o discriminare nejustificata…

- Sapte state central si est-europene i-au trimis o scrisoare comisarului european pentru Munca si Afaceri Sociale, Marianne Thyssen, in care contesta decizia Austriei de indexare a cuantumului alocatiilor acordate copiilor imigranților, scrie Mediafax.ro. Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Bulgaria,…

- Uniunea Europeana a criticat decizia Austriei de a nu lua parte la pactul mondial ONU privind migratia, aprobat de majoritatea tarilor, scrie The Guardian.O purtatoare de cuvant a Comisiei Europene a declarat: „Regretam decizia pe care a luat-o guvernul austriac. Continuam sa credem ca migratia…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a somat țarile aflate in centrul și estul continentului european sa respecte normele statului de drept și sistemul de distribuire a imigranților. El a precizat ca „UE nu este un supermarket”. In prezent, Emmanuel Macron se afla intr-un turneu in Europa centrala…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a somat tarile central si est-europene sa respecte normele statului de drept si sistemul de distribuire a imigrantilor extracomunitari, reiterand ca Uniunea Europeana "nu este supermarket". Aflat intr-un turneu in Europa Centrala si de Est, Emmanuel…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sustine ca, asa cum guvernantii au gasit fondurile necesare platii pensiilor si salariilor pana acum, asa se va intampla si anul viitor si ca Legea salarizarii se va aplica asa cum a fost votata de Parlament. Declaratia Olgutei Vasilescu vine dupa ce…

- Posibila modificare a modalitatii de indexarea a alocatiilor copiilor imigrantilor din Austria, implicit cei romani, a fost subiect de discutie intre ministrul Lia Olguta Vasilescu si comisarul european pentru Afaceri Sociale. In cazul in care trece o asemenea masura, nu ar fi exclus sa se ajunga la…