Unde a murit Stefan cel Mare La ora de istorie, Bula, foarte atent, sta numai cu mainile pe sus, doar-doar l-o pune și pe el sa raspunda domnișoara invațatoare. In cele din urma vine intrebarea pentru el: – Unde a murit Ștefan cel Mare, ma’ Bula? Bula nu sta pe ganduri și raspunde: – Pai… pe la pagina treizeci a manualului de istorie, doamna invațatoare! Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

- Seful unui serviciu din cadrul Directiei Operatiuni Speciale (DOS) este cercetat disciplinar in urma unei perchezitii gresite facute, pe 15 februarie, de polițiști din Prahova la un profesor de istorie din Capitala, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, seful Inspectoratului General al Politiei…

- Ei au trecut pragul Muzeului de Istorie a Moldovei unde este organizata expozitia "Stefan cel Mare, din istorie in vesnicie". 106 primari, viceprimari si consilieri au prezenti pentru a adopta o declaratie pro unire. In Basarabia, circa 100 de localitati au semnat declaratii simbolice de unire cu tara…

- Este o traditie ca in ziua in care sunt organizate momente festive legate de infiintarea in 1990 a Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava, Departamentul de Stiinte Umane si Social Politice din cadrul Facultatii de Istorie si Geografie sa organizeze o sesiune de comunicari ...

- Barcelona a castigat, miercuri seara, la Lleida, Supercupa Cataloniei, la finalul unei partide cu Espanyol decisa la loviturile de la 11 metri, dupa ce in timpul regulamentar scorul a fost 0-0. Ernesto Valverde si-a menajat o parte dintre titulari, insa a inceput din primul minut cu Denis Suarez, Ousmane…

- Expozitia itineranta „Ștefan cel Mare. Din istorie in vesnicie", realizata de Muzeul Bucovinei Suceava si Muzeul National de Istorie a Romaniei Bucuresti, a fost vernisata, joi, 1 martie a.c., la Palatul Culturii din Iasi, in spatiile Muzeului de Istorie. La momentul festiv, judetul ...

- Un meci unic care va intra in istoria din Romania va avea loc sambata, 3 martie. O partida de box in premiera intre doi barbati in scaun cu rotile care vor urca in ring. Unul este militarul veteran Ionuț Butoi, campion la tir la Jocurile Paralimpice de la Toronto, țintuit in scaun cu rotile dupa ce…

- Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași anunța deschiderea expoziției „Ștefan cel Mare. Din istorie in veșnicie”, ce va fi prezentata publicului ieșean in perioada 1 martie – 7 aprilie 2018. Vernisajul va avea loc joi, 1 martie 2018, ora 13.00, la Palatul Culturii,…

- O femeie in varsta de 54 de ani a murit in drum spre spital dupa ce taximetrul in care se afla a fost tamponat violent de catre un troleibuz.Victima este Larisa Crudu, sefa sectiei educatie si tineret din cadrul Directiei generale educatie al Primariei Chisinau.

- Troiene de un metru au acoperit drumuri si sate, in judetele din sud si est. Sute de oameni au cerut ajutor, dupa ce au ramas blocati pe sosele, in camp. In satele de unde au venit apeluri de ajutor de la oamenii bolnavi, doar senilatele au mai putut ajunge.

- Eddy Amoo, fost component al trupei „The Real Thing”, a murit la varsta de 74 de ani. A fost unul dintre cei mai apreciati artisti ai generatiei de aur a muzicii internationale, iar anunțul trist a fost facut de colegii acestuia. Eddy Amoo, fost component al trupei din Marea Britanie, „The Real Thing„,…

- Cehoaica Ester Ledecka a devenit primul sportiv din istoria Jocurilor Olimpice de iarna care a castigat medalia de aur la schi alpin si la snowboard, dupa ce s-a impus sambata in proba de slalom urias paralel (snowboard), din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang. In urma cu o saptamana,…

- Potrivit reprezentantilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, cei doi pacienti raniti grav in accidentul de miercuri seara sunt in continuare in stare grava, dar stabila."Medicii din cadrul SCJU fac tot ce este posibil pentru a le salva viata. Atat barbatul de 35 ani, cat si femeia au fost…

- Politistii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta, in urma caruia trei persoane au fost ranite, printre care si un copil. La fata locului au ajuns si mai multe echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta, care au inceput…

- Trei persoane diagnosticate cu gripa au decedat, in ultima saptamana, in judetul Suceava, toate fiind spitalizate, nevaccinate si cu varste cuprinse intre 59 si 78 de ani, a anuntat, miercuri, directorul adjunct al DSP Suceava, medicul epidemiolog Catalina Zorescu. Este vorba despre barbat in varsta…

- Alte cinci noi decese din cauza gripei au fost confirmate miercuri, numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand astfel la 45. Patru dintre pacienti sunt din judetele Caras-Severin si Suceava.Citeste si: ULTIMA ORA - Infrangere URIASA pentru contestatarii Legilor Justitiei: CCR a…

- Sylvester Stallone a reacționat la știrea falsa care a circulat luni pe internet potrivit careia ar fi murit. Vedeta din Rocky și Rambo nu a parut deloc nervos de vestea care i-a zguduit familia dar și fanii și a postat un video in care apar și fiicele lui. "E minunat sa te intorci din morți",…

- Accident cumplit produs, luni seara, pe DN1B, la Hanul lui Ținta. Au fost implicate un TIR care transporta tabla, o cisterna cu combustibil și un autoturism Dacia Logan. De la fața locului o persoana a fost preluata de o ambulanța SAJ, iar o alta a fost declarata decedata. Din primele cercetari a rezultat…

- S-au scurs clipe dramatice, duminica seara, in comuna Botoroaga din județul Teleorman. Doi tineri au sfarșit in chinuri cumplite dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac și s-a rupt in doua. (VEZI ȘI: VIDEO. HAOS PE AUTOSTRADA BUCURESTI – PITESTI. VREMEA A DAT TRAFICUL PESTE CAP, IAR ACCIDENTELE…

- Noua cadavre au fost scoase sambata dintre daramaturi si alte noua au fost scoase duminica. Printre persoanele decedate se numara si cativa copii, a declarat Gaurav Goyal, un responsabil regional. Cinci persoane au suferit arsuri grave. In urma exploziei, hotelul de trei etaje a fost…

- Noua persoane au murit intr-un incendiu la o unitate de procesare a deseurilor din sudul Chinei, relateaza Reuters. Incendiul ar fi fost provocat cel mai probabil de resturile unor artificii, potrivit agentiei de stiri Xinhua.

- Un pensionar de 63 de ani, din Petrosani, a murit dupa ce a cazut in cap intr-un parau din centrul localitații. Omul statea pe o banca din parcul pensionarilor si si-a scapat telefonul din mana. S-a ridicat in picioare sa-l caute, dar s-a dezechilibrat si a cazut peste spatarul bancii direct…

- Un copil in varsta de 1 an și 10 luni a avut parte de o moarte cumplita, din cauza arsurilor suferite pe mai mult de jumatate de corp, dupa ce ar fi cazut accidental intr-o oala cu ciorba fierbinte. Tragedia s-a petrecut la Patrauți, intr-o familie de etnie roma. Conform primelor informații, ...

- Dr. Corneliu Dobre, medic dermatolog in cadrul Clinicii de Dermatologie a Spitalului „Sf. Spiridon » Iasi: „Din nefericire, folclorul este extrem de bogat in solutii miraculoase sau contraindicatii drastice in ceea ce priveste atitudinea de urmat in ceea ce priveste alunitele. Solutiile miraculoase…

- O profesoara din Statele Unite ale Americii a murit de la complicatiile unei gripe, aparute dupa ce a decis sa renunte la medicamentul antiviral pentru ca "era prea scump", potrivit declaratiilor...

- Actrita Paula Ionescu a murit la varsta de 73 de ani. Ea a fost una dintre cele mai indragite actrite ale teatrului din Brasov. Artista va fi inmormantata la Bucuresti, potrivit antena3.ro.Paula Ionescu s a nascut in 12 iulie 1945 si a murit duminica, 11 februarie 2018, la varsta de 73 de ani. Anuntul…

- Karon Peters a fost rapusa de cancer, insa a plecat in lumea celor drepti doar dupa ce a lasat mesaje video si diverse cadouri pentru persoanele care i-au marcat existenta. Cand femeia stia ca moarte se apropie, si-a dorit ca familia si prietenii sa continue sa zambeasca si dupa trecerea ei in nefiinta.…

- Compozitorul islandez Johann Johannsson a incetat din viata, la Berlin, la doar 48 de ani, a anuntat managerul sau sambata seara, transmite DPA. Conform presei germane, compozitorul a murit in cursul zilei de vineri, iar cauza decesului nu a fost precizata. Johann Johannsson s-a nascut si s-a format…

- Rob Delaney, in varsta de 41 de ani, este un cunoscut actor, apreciat de publicul din Romania dupa ce jucat in "Catastrophe". Fiul lui, Henry, a murit dupa ce a fost diagnosticat cu o tumora pe creier. Diagnosticul i-a fost pus in anul 2016. Deși a suferit o intervenție chirurgicala, cancerul a…

- Elevii suceveni au posibilitatea, in acest an, sa-si aprofundeze cunostintele de istorie, intr-un spatiu neconventional si intr-un mod interactiv la Cetatea de Scaun a lui Stefan cel Mare, in cadrul proiectului educational ”Lectia de 10”, derulat de Muzeul Bucovinei, a anuntat directorul institutiei,…

- Doi barbați au murit ieri, la interval de aproximativ o ora și jumatate, dupa ce au facut stop cardio respirator. Primul barbat a murit pe strada Ștefan cel Mare din Focșani, iar cel de-al doilea in ghereta Secției Psihiatrie a Spitalului Județean. Astfel, ieri, in jurul orei 16:30, pe strada Ștefan…

- La data de 27 august 1896, la ora 09.02, Marea Britanie a atacat Zanzibarul, dupa ce tronul tarii a fost ocupat de catre un sultan care nu avea aprobarea britanicilor. Dupa 38 de minute de lupta, sultanul a fugit, iar batalia a luat sfarsit. In cele cateva zeci de minute de lupta, circa 500 de oameni…

- Neagu Djuvara a murit joi, la varsta de 101 ani. Se pare ca istoricul suferea de pneumonie. In urma cu o luna, el a fost internat la Spitalul Victor Babes, dupa ce s-a simtit rau, potrivit unor surse apropiate familiei. Neagu Djuvara a fost membru de onoare al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”…

- Dan Gurney, unul dintre cei mai buni piloți de Formula 1, a murit la vârsta de 86 de ani. Gurney este al doilea cel mai de succes pilot american de formula 1 din istorie, dupa Mario Andretti. De-a lungul carierei sale, Gurney s-a impus în toate campionatele importante,…

- Istoricul Nicolae Edroiu a incetat din viața. Acesta a fost gasit mort in mașina, in fața Academiei. Istoricul Nicolae Edroiu, 78 de ani, membru al Academiei Romane, a murit miercuri, 10 ianuarie, in urma unui infarct, in fața Institutului de Istorie “George Baritiu” din Cluj-Napoca al Academiei Romane.…

- Miercuri, 10 ianuarie 2018, ora 17, la Muzeul de Istorie - Sala de spectacole, in cadrul serilor muzeale va rula filmul istoric romanesc Stefan cel Mare - Vaslui 1475, regia Mircea Dragan. Batalia de la Vaslui, mentionata uneori drept Batalia de la Podul Inalt, a avut loc in data de 10 ianuarie 1475…

- Heather și Dave s-au cunoscut acum doi ani, la un curs de dans modern. Din acel moment au devenit inseparabili. In decembrie 2016, ea a aflat ca are cancer la san. Forma galopanta. La finele anului trecut, pe cand ea se gasea in spital, Dave a cerut-o in casatorie. Ceremonia a avut loc acolo, printre…

- Gabriel Balaban, fost prefect al județului Buzau in perioada 2007-2009, s-a stins din viața in urma unui atac cerebral vascular suferit in noaptea de Revelion. Trupul neinsufletit al acestuia a fost depus sambata la capela bisericii „Sf. Stefan” din Micro 3, iar inhumarea va avea loc duminica, la cimitirul…

- Profesorul Mihai Lazar, fost decan al Facultatii de Istorie si Geografie din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava, a incetat din viața, joi, 4 ianuarie, la varsta de 71 de ani, dupa o grea și indelungata lupta cu o boala cronica. Din cauza acesteia, universitarul avea nevoie ...

- 2017 a fost cel mai sigur an de istorie in ceea ce privește calatoriile cu avionul și pentru companiile aeriene comerciale, scrie BBC News. Nu au existat avioane de pasageri care sa se prabușeasca oriunde in lume, se arata intr-o analiza realizata de The Aviation Safety Network. Acest lucru este cu…

- Pașapoartele pe care le vor solicita cetațenii moldoveni vor avea un nou design, dar și un grad de securitate mai înalt. Directorul Agenției Servicii Publice, Serghei Railean, a declarat pentru IPN ca pașapoartele de tip nou vor fi eliberate imediat dupa epuizarea stocului curent, estimat…

- Primul astronaut american care a zburat in spatiu fara sa fie legat a murit. Acesta avea 80 de ani, iar decesul sau a fost confirmat de NASA, scrie presa de peste hotare. Rudele si prietenii lui se pregatesc de inmormantare, iar din acest an, sarbatorile de iarna nu vor mai fi niciodata la fel pentru…

- Colegiul Național al Asistenților Sociali din Romania (CNASR), in parteneriat cu Structura Teritoriala Suceava a entitații in speța, Facultatea de Istorie și Geografie – Departamentul de Stiințe Umane și Social Politice, dar și Facultatea de Drept și Stiințe Administrative a Universitații „Stefan ...