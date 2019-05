Un sot agresiv din Duda Epureni a aruncat cu benzina peste un echipaj de Politie, iar unuia dintre agenti i-a dat un cap in gura!

Stiri pe aceeasi tema

- Hotii care au aruncat in aer luni dimineata un bancomat de pe Bulevardul Theodor Pallady din Bucuresti au sustras circa 350.000 de lei, potrivit Biroului de presa al Politiei Capitalei. "In urma cercetarilor efectuate la fata locului a rezultat ca a fost sustrasa suma de peste 350.000 RON (lei si valuta).…

- 53 de elevi ai Scolii de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj Napoca si 11 elevi ai Scolii „Vasile Lascar” Campina au pasit azi pragul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures pentru a incepe stagiul de practica. Reprezentand un prim pas spre integrarea profesionala, etapa stagiului de…

- Inspectoratul Județean de Poliție din Calarași a facut azi o vizita la sediul clubului Dunarea Calarași pentru a ridica mai multe documente. Oamenii legii cauta sa afle cum s-au cheltuit banii in perioada 2014-2016. In sezonul 2014-2015 clubul calarașean a promovat in Liga 2, iar de atunci, pana anul…

In pragul sarbatorilor pascale, elevii Școlii de Agenți de Poliție "Septimiu Mureșan" Cluj-Napoca au continuat un proiect umanitar inceput in anul 2010, venind in ajutorul copiilor proveniti din...

- La data de 24 aprilie, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii Cluj au derulat activitați la Clubul Pensionarilor Manastur si la Centrul de zi pentru varstnici numarul 2, in colaborare cu Directia de Asistenta Sociala Medicala Cluj-Napoca. Discutiile au vizat prevenirea…

- Catalina Anton, o tanara din orașul Ștefanești din Argeș, a caștigat concursul de miss la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” din Campina. In varsta de 19 ani, Catalina Anton este interpreta de muzica populara și este considerata una dintre cele mai frumoase artiste din Argeș, scrie ziartop.ro.…

- In anul 2019, la nivelul instituțiilor de formare profesionala ale MAI sau a celor care pregatesc personal in beneficiul MAI, au fost sau vor fi organizate sesiuni de admitere, transmite Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit sursei citate, urmatoarea admitere la scolile de agenti si subofiteri va…

- O polițista in varsta de 21 de ani a fost lovita in timpul unei altercații pe care a fost chemata s-o aplaneze. Scandalul a avut loc duminica, in jurul orei 15.00, in fața unui bar - "La poștașul" - din satul Draghici, comuna Mihaești, județul Argeș. Trei barbați din comuna Mihaești au fost in centrul…