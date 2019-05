Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea 6,3 s-a produs luni in centrul Filipine, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), iar un martor a relatat pentru Reuters ca a vazut clatinandu-se mai multe cladiri de birouri in principalul cartier de afaceri din capitala statului, Manila.…

- Un seism cu magnitudinea 5,2 s-a produs luni in provincia iraniana Kermanshah, in apropiere de frontiera irakiana din vestul tarii, fara sa produca insa victime si pagube materiale, au anuntat autoritatile locale, citate de AFP. Cutremurul de pamant s-a produs intr-o perioada in care vestul Iranului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a lovit, sambata, insula Papua Noua Guinee (sud-vestul Pacificului), seismul avand epicentrul la 186 de kilometri est de Kandrian, conform Serviciului geologic al SUA (USGS), transmite Reuters. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale. …

- Cutremurul a avut loc la ora locala 21:22 (12:22 GMT) la o adancime de 41 de kilometri si la o distanta de 24 de kilometri est in raport cu localitatea Chitose, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS).In septembrie 2018, peste 40 de persoane au murit in prefectura…

- Un seism cu magnitudinea 5,5 s-a produs joi pe insula Hokkaido din nordul Japoniei, au anuntat agentiile de monitorizare japoneza si americana, potrivit carora nu au fost raportate deocamdata victime si pagube materiale, informeaza AFP. Nu exista riscul de producere a unui tsunami, a precizat Agentia…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs marti la 35 kilometri nord-nord-est de Agrihan, in zona Insulelor Mariane de Nord, relateaza agentia Xinhua citand Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), informeaza Agerpres.Citește și: Cercetatorii de la Universitatea Stanford…

- Un seism cu magnitudinea 6,1 s-a produs vineri la est de Filipine, au anuntat specialistii de la Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), potrivit carora nu au fost raportate victime si pagube materiale, informeaza Reuters. Acest cutremur de pamant s-a produs la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,7 s-a produs joi la 129 kilometri nord-vest de Kota Ternate, in Indonezia, conform Institutului american de geofizica (USGS), citat de Xinhua si VNA. Epicentrul seismului a fost stabilit la o adancime de 35 kilometri. Indonezia este situata pe "Cercul de foc al Pacificului",…