Stiri pe aceeasi tema

- S-a cerut dreptate in strada pentru o fata de 17 ani care ar fi fost violata de patru polițiști in timp ce se afla in mașina acestora. Capitala Mexicului a fost pentru cateva ore locul strigatelor și al vandalizarii!

- Președintele Camerei Superioare a Parlamentului Polonez, Marek Kuchcinski , a anunțat joi ca demisioneaza. Anunțul vine pe fondul unui scandal privind deplasarile cu avioane guvernamentale in scopuri personale. Presedintelui Parlamentului polonez i s-a reprosat utilizarea avioanelor guvernamentale si…

- Din cele 44 de comisariate de poliție din Republica Moldova, 17 au ramas fara șefi. O parte dintre ei au plecat inainte sa se schimbe conducerea Ministerului de Interne. Declarația a fost facuta de șeful Ministerului Afacerilor Interne, Andrei Nastase, la emisiunea „Cutia Neagra” de la postul TV8. „Au…

- Accident teribil in localitatea Medgidia, vineri seara, provocat de un adolescent de 16 ani. Fara permis, desigur, la aceasta varsta, baiatul a condus cu viteza și a intrat in plin intr-un grup de pietoni de pe trotuar. O femeie a murit, iar alte 4 persoane au fost ranite.

- Lilian Levandovschi, șeful Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al Inspectoratului General de Politia, ar putea fi exclus din concursul pentru sefia IGP, pe motiv ca acesta este vizat intr-un dosar penal.

- Ieri, Deschide.MD a publicat o știre pe surse, prin care am informat despre faptul ca doi dintre cei șase pretendenți la șefia Poliției Naționale ar urma sa fie excluși din concurs. Asta dupa ce s-a stabilit ca unul este vizat într-un dosar penal , iar altul nu are vârsta cuvenita. Andrei…

- Ministerul Afacerilor Interne a facut publica lista candidaților la funcția de șef al Inspectoratului General de Poliție. Astfel, potrivit anunțului MAI, la proba scrisa a concursului pentru ocuparea functiei publice cu statut special de Sef al Inspectoratului General al Politiei, pe…

- Noul șef al Direcției Protecția Martorilor din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, revenit subit in poliție, dupa o pauza de 10 ani, și-a pus, acum 5 ani, casa de milioane in care locuiește, in gaj, pentru un credit de 5 milioane de lei, obținut de firma unei rude.