Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean (CJ) Cluj a aprobat, miercuri, alocarea a 100.000 de lei din bugetul pe 2019 pentru reconstructia Catedralei Notre-Dame din Paris. "Am vazut drama din Paris, incendiul de la Catedrala Notre-Dame, o tragedie a crestinatatii, si am propus CJ Cluj, ca si crestin si catolic,…

- Dupa devastatorul incendiu de la Catedrala Notre-Dame din Paris, autoritatile franceze au promis ca celebrul monument va fi reconstruit. Un ajutor nesperat ar putea veni de la dezvoltatorii jocului video "Assassin's Creed Unity" din 2014, care au studiat monumentul in detaliu pentru ca acesta sa fie…

- Toți francezii au așteptat cu sufletul la gura declarația președintelui Emmanuel Macron despre viitorul Catedralei Notre Dame. Cei care mai aveau speranțe au fost anunțați de șeful statului despre desfașurarea evenimentelor.

- ”Patriarhia Romana a primit cu adanca intristare vestea despre incendiul care, in seara zilei de 15 aprilie 2019, a distrus acoperisul Catedralei Notre Dame din Paris, monument religios, istoric si arhitectural de valoare inestimabila, simbol al crestinismului european, cunoscut in intreaga lume…

- Catedrala Notre-Dame din Paris a fost grav afectata de un incendiu, luni seara. Vestea a cutremurat lumea intreaga, iar oamenii din fotbal nu au ramas indiferenți fața de drama petrecuta in capital Franței.

- Trei alarme spulbera fericirea in prima seara pe Insula Iubirii, in cel de-al cincilea sezon, care va avea premiera pe 22 aprilie, de la ora 20.00, la Antena 1. La doar cinci zile distanța de cea mai intensa experiența traita, in cel de-al patrulea sezon, Insula iubirii a primit o noua serie de concurenți…

- Incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Paris nu este inca sub control, pompierii nu reușesc sa stapaneasca flacarile care se intind in continuare cu repeziciune. „Nu suntem siguri ca mai putem salva Catedrala Notre-Dame”, a declarat ministrul adjunct de Interne. Anunțul acestuia vine la scurt timp…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta seara, la Catedrala Notre-Dame din Paris. O parte a acoperisului Catedralei Notre-Dame s-a prabusit din cauza incendiului, produs in timpul unor lucrari de renovare. „Catedrala Notre-Dame din Paris a fost cuprinsa de flacari. Emotii pentru intreaga natiune. Gandurile…