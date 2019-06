Un raport al CE arata ca in Romania, exista inca pericolul unei epidemii de pesta porcina. Autoritatile nu iau masuri preventive, industria autohtona moare, importurile triumfa

Stiri pe aceeasi tema

- La Sibiu, ne-am angajat sa ramanem uniți la bine și la greu, sa dam dovada de solidaritate in vremuri dificile și sa fim mereu unii alaturi de ceilalți, iar astazi, prin Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, intindem o mana de ajutor Romaniei, Austriei și Italiei, a declarat comisarul european…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) transmite ca pesta porcina evolueaza in 108 localitati din 16 judete, cu 493 de focare, potrivit mediafax.Citește și: Greșeala uriașa facuta Radu Mazare! Ce a declarat consulul Madagascarului In alte…

- Trei porci domestici au fost diagnosticati, recent, cu pesta porcina africana (PPA) in localitatea Doh, județul Salaj, unde exista deja un focar al bolii declarat in luna februarie. Boala a fost identificata in cadrul unor analize efectuate de medicii veterinari la porcilor domestici in sat, in scopul…

- Autoritatile trebuie sa se decida asupra modului de crestere a porcului in Romania, fie in sistem industrial, fie in gospodarii, intrucat cele doua sisteme nu au cum sa supravietuiasca impreuna in contextul evolutiei pestei porcine africane pe teritoriul tarii, considera reprezentantii Asociatiei…

- Autoritatile sanitar-veterinare din judetul Gorj au facut, zilele trecute, mai multe controale in trafic pentru a depista eventuale focare de pesta porcina africana. Desi nu au fost descoperite animale bolnave, inspectorii sanitari se tem ca oamenii ar putea sa-si cumpere porci din alte zone pentru…

- Un alt focar de pesta porcina africana a fost confirmat joi in județul Vrancea. Probele prelevate de la patru mistreți morți intr-o zona situata la granița județului Vrancea cu Buzau arata ca animalele au murit din cauza acestei boli infecțioase.

- La finele lunii ianuarie, analizele confirmau prezenta virusului pestei porcine africane la un porc domestic dintr-o gospodarie din Bobota. Toate celelalte 19 animale din exploatatie au fost sacrificate.

- In prezent, pesta porcina africana evolueaza in 227 de localitați din 20 județe, cu un numar de 914 focare (dintre care 12 in exploatații comerciale), informeaza ANSVSA, potrivit mediafax.In alte 2 județe exista doar cazuri la mistreți. In total au fost eliminați 365.479 de porci afectați…