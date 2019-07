Stiri pe aceeasi tema

- Un fost secretar de stat in Ministerul Agriculturii si producator de vin la Crama Viisoara s-a laudat, intr-o editie a emisiunii „Viata Satului“ de la TVR 1, ca firma sa produce vin in mod „traditional“, cu ajutorul unor virgine care zdrobesc strugurii in picioare.

- Fetele de la Neatza cu Razvan și Dani, Diana Stejereanu, Ramona Olaru, Lucsandra Sandulescu si Amalia Ștefania au parte de relaxare de cinci stele la Complexul hotelier Lebada Luxury Resort & SPA.

- Handbal juvenil - J3 Fete: Corona a castigat Turneul Final Sperante Corona Brasov a castigat Turneul Final al Grupei Speranta din cadrul Campionatului National de handbal pentru junioare 3. Fetele antrenate de Dumitru Berbece si Adrian Balut au invins in finala mare a competitiei…

- Asociația Sat Concept, in parteneriat cu Școala Gimnaziala „Lazar Tampa” din Almaș, Casa Țaraneasca Traian și Filomena Burcusel Almas, Muzeul Memorial „Ioan Slavici-Emil Montia” Șiria (Complexul Muzeal Arad) și alaturi de Maria Aiftincai, meșter popular din comuna Vladimirescu, județul Arad,…