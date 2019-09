Stiri pe aceeasi tema

- Chefi la cuțite. Premiera sezonului 7. Poveștile inedite de viața sunt aduse in fața publicului de concurenții care au venit sa demonstreze in fața chefilor ca merita o șansa pentru a merge mai departe in competiția culinara "Chefi la cuțite".

- Oamenii de știința de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au descoperit un mod inedit de a identifica bolnavii incipienti de Parkinson. Este vorba despre modul în care aceștia folosesc tastatura.

- Polițiștii locali i-au remarcat imediat pe tinerii care se distrau pe o banca din Botanic. Nici nu era greu, pentru ca cei cinci erau agitați, faceau galagie și beau alcool pe domeniul public, spun oamenii legii. „La observarea patrulei, unul din cei cinci tineri aflați in parc a incercat…

- Oamenii legii spun ca vor sa asigure un climat de liniște și siguranța pentru timișorenii care ies la plimbare in parcuri, pentru a preveni actele de distrugere a bunurilor publice, dar și pentru a verifica daca proprietarii de animale iși plimba patrupedele in lesa și cu botnița, in cazul celor…

- Deputatii democrati au cerut audierea ministrului Sanatații, Muncii si Protectiei Sociale ca sa-i informeze despre ce masuri va lua Guvernul pentru a-i ajuta pe oamenii cu venituri mici sa faca fata valului de scumpiri care ne asteapta.

- Asociația „Salveaza o inima” a demarat in luna iunie o strangere de fonduri pentru David Caragea, un baiețel de 1 an și 6 luni care a fost diagnosticat cu puțin timp in urma cu neuroblastom, grad IV. Tratamentul consta intr-o operație și ședințe de chimioterapie timp de 6 luni de zile in cadrul unei…