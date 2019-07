Stiri pe aceeasi tema

- Preotul, pe numele lui Marcelo Rossi, un lider religios cunoscut in Brazilia, a scapat fara rani in urma incidentului. Desi acesta nu a fost filmat jignind femeile supraponderale inainte sa fie atacat, el ar fi spus la inceputul slujbei ca "femeile grase nu ajung in rai", potrivit Metro. Totodata, alte…

- Evenimentul a avut loc in San Pablo, Brazilia. Marcelo Rossi este un lider religios controversat. Femeia a reușit sa treaca de paza, a urcat pe scena și l-a impins pe preot, aruncandu-l in mulțime. Se para ca gestul femeii a venit dupa ce liderul religios ar fi spus ca femeile grase nu ajung in Rai,…

- Incident socant in timpul unei slujbe! Un preot aflat in fata unui numar impresionant de oameni a fost impins de pe scena de o enoriasa, dupa ce ar fi sustinut ca ”femeile grase nu ajung in Rai”.

- Cocaina ascunsa in pachete de detergent, așa s-au gandit niște traficanți din Brazilia sa transporte drogul. In schimb, cocaina a ajuns pe rafturile unui magazin, relateaza BBC citand presa locala, scrie Digi24.ro Clienții unui magazin din Sao Paulo au cumparat, fara sa știe, cocaina la prețul unei…

- Copa America 2019 din Brazilia a inceput, iar iubitorii fotbalului spectacol pot urmari meciurile pe Eurosport. Titlul de campioana a regiunii se disputa intre 12 țari, alaturi de unii dintre cei mai buni jucatori de fotbal din lume: Lionel Messi (Argentina), Alexis Sanchez (Chile) sau Luis Suarez (Uruguay).…

- Copa America 2019 din Brazilia a inceput pe vineri noapte, iar iubitorii fotbalului spectacol pot urmari meciurile pe Eurosport. Titlul de campioana a regiunii se disputa intre 12 țari, alaturi de unii dintre cei mai buni jucatori de fotbal din lume: Lionel Messi (Argentina), Neymar (Brazilia), Alexis…

- Asasinarea fratelui dictatorului nord-coreean Kim Jong Un a fost pusa la cale de o echipa de asasini din Coreea de Nord, care au pacalit doua femei sa-l otraveasca. Tinerele nici macar nu au știut ce fac și au crezut ca iau parte la o farsa televizata. Ele au fost eliberate recent din inchisoare iar…