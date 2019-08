Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 14 ani din Mangalia si-a inscenat rapirea dintr-un motiv halucinant. Tanara a pus pe drumul zeci de politisti, dupa ce a dat inclusiv detalii despre "rapitor" si autoturismul acestuia.

- Cosmin Dan, tanarul din Buzau care a ucis-o prin incendiere pe Valentina Nica, a aflat marti, 6 august, decizia de a i se mentine masura arestului preventiv pana la solutionarea cauzei. Ucigasul Valentinei Nica a fost trimis in judecata la mijlocul lunii iunie, pentru omor calificat cu premeditare.

- Presa internaționala a preluat informațiile despre tragedia de la Caracal. Majoritatea articolelor sau reportajelor pun accentul pe balbaiala instituțiilor care au intervenit dupa apelul la ajutor facut de Alexandra Macesanu la serviciul de urgența 112.

- Cristan Sabou suspectat de uciderea lui Valerie Graves, ridicat miercuri, 10 iulie, de polițiști dintr-un apartament din Dej, a fost prezentat joi, 11 iulie, in fața Curții de Apel Cluj pentru confirmarea mandatului și demararea procedurilor de extradare. Potrivit unor informații intrate in atenția…

- Un barbat de 57 de ani din satul Chircaiesti, Causeni si-a omora prietenul de pahar in varsta de 34 de ani dupa o cearta. Crima a avut loc in amiaza zilei de ieri.Potrivit politiei, suspectul ar fi lovit victima de mai multe ori cu o ranga metalica dupa care acesta a decedat.

- Prin natura lor, comparatiile sunt hazardate. Nu poti compara mere cu pere, asa cum nu poti judeca doua partide care in mod declarativ se revendica de la ideologii si doctrine diferite. Acelasi om transmutat de la un partid la altul isi modifica modul de gandire si actiune. Puse fata in fata, PSD si…

- O crima feroce a avut loc la Vaslui, in comuna Hoceni, la fata locului fiind in acest moment politistii criminalisti. Un barbat venit in vizita la iubita sa a pus mana pe un topor, dupa o cearta in familie, l-a ucis pe tatal femeii, apoi a atacat-o si pe iubita sa cu toporul. O crima a fost anuntata…