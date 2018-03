Stiri pe aceeasi tema

- In Cluj-Napoca a avut loc un incident de nedescris! Un tanar si-a aruncat bunica in scaun cu rotile, de la etajul 10 al unui bloc. Mama acestuia a marturisit faptul ca are anumite probleme de sanatate.

- O batrana in varsta de 74 de ani, care bause alcool inainte de a urca la volan, s-a rasturant cu masina in Olt, vineri, intre localitatile Podul Olt si Harman, din judetul Brasov. Femeia a reusit sa iasa singura din masina si sa se salveze. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 14.00, pe DJ 112, in…

- Crima infioratoare in Cluj-Napoca, vineri dimineața (16 martie). Un apel la 112 a anunțat faptul ca o batrana imobilizata in scaun cu rotile a cazut de la balcon. Femeia a plonjat de la etajul 10 al unui bloc de pe strada Mehedinți. Mai tarziu, in urma investigațiilor facute la fața locului, oameni…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, s-a deplasat, in cursul zilei de joi, 15 martie, in zonele afectate de inundatii aflate la granita judetelor Covasna si Brasov. In prima parte a zilei a fost realizat un survol al intregului perimetru inundat, cu un elicopter apartinand Inspectoratului General…

- Peste 70 de localitați din 15 județe au avut de suferit in urma inundațiilor.Mii de pompieri au fost mobilizați pentru a ajuta persoanele afectate fenomenele hidrologice periculoase. Potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost afectate 71 de localitati din 15 judete…

- O poveste de viata incredibila! Un veteran de razboi din Marea Britanie a murit, anul trecut, in acelasi spital in care a stat nici nu mai mult, nici mai putin de 54 de ani. Cum a fost posibil asa ceva, aflati in textul care urmeaza. James Morris a devenit pacientul care a stat cel mai […] The post…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti seara, doua avertizari Cod portocaliu de inundatii pentru raul Olt, respectiv judetele Harghita, Covasna, Brasov si Sibiu,...

- Un șofer din comuna Fratauții Vechi, in varsta de 37 de ani, care nu a oprit la semnalele polițiștilor s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volan baut și fara a avea permis. Vineri la amiaza, in timp ce acționa pe raza comunei Fratauții Noi, o patrula de poliție a efectuat semnalul […]

- Politistii au retinut pentru 24 de ore un conducator auto aflat sub influenta alcoolului. La data de 6 martie, in jurul orei 08:10, un barbat, de 45 ani, din comuna Mociu, a fost depistat de politistii Sectiei 2 Politie Rurala Apahida in timp ce conducea un autovehicul pe DN16, pe raza localitatii Mociu,…

- Incredibil, dar adevarat! Unul dintre cei buni atacanti din istoria fotbalului romanesc a comis-o rau de tot! Acesta s-a urcat baut la volan! Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie.

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Au trecut mai bine de 70 de ani de la ultimul conflict global major, dar asta nu inseamna ca teama unui Al Treilea Razboi Mondial nu ne apasa puternic. Dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, au tot continuat sa existe conflicte in anumite parți ale globului. Cu toate astea, nu a mai fost vreunul la […]…

- Conform celor de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara, in zona de competenta nu sunt sosele care sa fie inchise. Totusi, circulatia se realizeaza in conditii de iarna, avertizeaza DRDP. Sunt zone in care suprafata de rulare este acoperita cu zapada sau cu zapada amestecata…

- Scene incredibile s-au derulat, duminica seara, intr-o intersectie aglomerata din Arad, unde sicriul in care era așezat un mort a cazut dintr-o mașina funerara. Vehiculul tocmai plecase de la semafor, cand, in mijlocul șoselei, chiar inaintea unei mașini de poliție, cadavrul unui barbat a alunecat afara…

- Un jurnalist din Arad care a ajuns zilele trecute la spital a avut surpriza sa constate ca toata lumea ii purta o grija exagerata, dupa ce a inmanat medicilor cardul de sanatate. Inițial foarte mirat, ziaristul a constatat ca pe cardul sau de sanatate scrie Dancila, in loc de Danila, cum ar fi fost…

- Nu mai puțin de 55 de kilograme a slabit o tanara din Marea Britanie, dar fara sa faca sport. Nici macar un minuțel! Lindsey Awad avea nu mai putin de 135 de kilograme și intr-o zi a decis ca așa nu se mai poate. Și a decis sa dea jos repede surplusul consistent. Aceasta nu […] The post A slabit 55…

- Un politist a ajuns la spital, sambata dimineata, fiind lovit de o masina in timp ce verifica actele unui sofer, pe Splaiul Unirii din Capitala. Soferul care a provocat accidentul era baut. Potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu, accidentul a avut loc in jurul…

- Traficul pe DN2 (E85) a fost blocat, joi dimineața, la iesirea din Dumbraveni spre Ramnicu Sarat, din cauza unui grav accident de circulație care a avut loc in jurul orei 07.15 si in care si-a pierdut viata o persoana. In accident au fost implicate doua tiruri si un autoturism, care au derapat si au…

- Drama din familia polițistei din Olt care și-a injunghiat șeful, acuzandu-l de viol, pare sa nu aiba sfarșit. Condamnata la cinci ani de inchisoare, Melania Renghea a fost lasata sa se intoarca acasa pentru a avea grija de cel mai mic dintre cei trei copii ai ei, dar ”pasuirea” judecatorilor a expirat!…

- Conform CNSCBT, barbatul de 28 de ani era din judetul Iasi si a murit din cauza virusului gripal de tip A. El nu era vaccinat antigripal. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns, astfel, la 32. Joi, CNSCBT a anuntat ca activitatea gripala a evoluat cu intensitate medie, in ultima…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, joi seara, ca a fost confirmat un nou deces provocat de gripa, fiind vorba despre o femeie in varsta de 62 de ani din judetul Bihor. Pacienta a suferit de infectie cu virus gripal de tip B si avea boli…

- Politistii timiseni au prins un barbat de 43 de ani, condamnat la un an, trei luni și zece zile de inchisoare pentru ca a condus baut. Barbatul a fost prins in localitatea Deta. El a fost condamnat la inchisoare pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența bauturilor alcoolice.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele…

- Polițiștii rutieri continua lupta impotriva consumului de alcool la volan. Inca doua dosare penale intocmite La data de 1 februarie, in jurul orei 20.00, polițiștii din Poiana Campina au depistat o femeie, in varsta de 45 de ani, care conducea un autoturism pe un drum din localitate,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum: Arad, Bacau, Buzau, Bihor, Braila, Brasov, Calarasi,…

- Un cablu de la RATT cazut pe carosabil a cauzat un accident in lanț astazi, la pranz, in zona centrala a Timișoarei. Trei mașini au fost avariate. Accidentul a avut loc pe strada care duce de la Punctele Cardinale inspre sensul giratoriu de la Maraști. Un cablu de firobuz s-a rupt și a cazut pe […]…

- Politistii au fost nevoiti zilele trecute sa urmareasca doua masini ai caror soferi au refuzat sa opreasca la semnalele agentilor. Fiecare dintre cei doi soferi fugari avea propriile motive sa nu dea ochii cu oamenii legii, cu mentiunea ca in ambele cazuri era vorba si de consum de alcool.Primul ...

- Precipitatii si ninsoare Judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Vâlcea, zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Brasov, Dâmbovita si Prahova se afla pâna la ora 11:00 sub cod galben de ninsoare. Totodata, va intra în vigoare…

- In perioada 21 ianuarie ora 20.00 - 22 ianuarie ora 11.00 sunt anuntate ninsori abundente in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea si zonele de munte ale judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Brasov, Dambovita si Prahova, atentioneaza, intr-un comunicat, CNAIR.…

- Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. Duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin, Arges, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, si in zona de munte a judetelor Mehedinti, Gorj, Hunedoara,…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost gasit de politie in sant dupa ce s-a urcat la volan mort de beat, desi avea permisul suspendat. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marti, la ora 19.40, in timp ce patrula pe DN 15C, din comuna Boroaia, o patrula din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Vadu ...

- Procurorul DNA Eugen Stoina a fost implicat joi, in jurul orei 15.00, intr-un accident de circulatie fara victime, pe care l-a cauzat. Stoina se afla sub influenta bauturilor alcoolice in momentul producerii incidentului. Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a cerut CSM revocarea din functie a lui Eugen…

- Cei mai buni sportivi ai județului, care au dus numele județului peste tot in lume, au fost premiați luni dupa-amiaza, 8 ianuarie 2018, pe scena Centrului Cultural „Eugen Ionescu“ din Slatina. 28 de sportivi și profesori au urcat pe scena, ...

- Incident in aceasta dimineața in cartierul micro 5 al municipiului Targoviște. O batrana de 91 de ani a cazut de Post-ul Sinucidere sau accident: O batrana de 91 de ani a cazut de la etajul doi al unui bloc din Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Chiar in ziua de Boboteaza, s-a intamplat o minune! Un barbat care a cazut din senin din picioare, pierzandu-și conștiința, a fost stropit cu apa sfințita și brusc și-a revenit. Oamenii au ramas uimiți de miracolul care s-a produs in ziua sfanta.

- Sorin Costea, barbatul din Poieni care a intrat cu mașina intr-o ambulanța, in anul 2007, a fost implicat intr-un nou accident rutier. La fel ca acum 11 ani, Costea era mort de beat la volan susțin surse din ancheta. Diferența dintre accidente este ca acum a fost ranit doar el, dar in urma cu 11 ani…

- UPDATE Barbatul a primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile. Detalii șocante ies la iveala despre accidentul mortal de azi-noapte de pe DN10. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit ca individul de 27 de ani, vinovat de moartea unei fete de 11 ani, este Laurențiu Ionuț Carpaci și luase…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, în jurul prânzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea în localitatea Vladeni, victimele urmând sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- Un barbat, in varsta de 81 de ani, a fost accidentat joi seara de un autobuz RATBV de pe linia 2. Accidentul s-a produs la capatul de linie Livada Poștei. Pietonul a fost ranit in momentul in care șoferul autobuzului vira pentru a intra la peron. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- O zicala veche spune ca oricât de rau ți-ar merge, exista cineva care o duce și mai rau decât tine. Asta i se aplica perfect unei femei din Rusia, implicata în cautarea unui baiat disparut. Gulia facea parte dintre voluntarii care au ieșit sa îl caute pe baiatul de…

- Luni, politistii din cadrul Politiei Orasului Mioveni, au depistat un minor de 16 de ani, din Bucuresti , care conducea un autoturism in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Baiatului i-au fost recoltate doua probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. In…

- O femeie de aproximativ 70 de ani, din satul Candesti, a fost surprinsa si accidentata de un autoturism in timp ce traversa drumul prin loc nepermis. Conducatorul auto, un barbat de 47 de ani, din Parscov, circula dinspre Brasov.

- Batrana de 70 de ani, care se pare ca iesise pe balcon ca sa fumeze, a fost luata pe sus de vantul puternic ca un uragan, in regiunea Sahalin, in Extremul Orient rus."Pensionara a avut noroc - a cazut intr-o gramada de zapada", a relatat agentia de stiri RIA Novosti.Ambulanta…

- Cei patru raniti, doua femei si doi barbati, sunt constienti. Una dintre cele doua femei este insarcinata. Ei au fost transportati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu. Soferita in varsta de 39 de ani a avut o viteza neadaptata conditiilor de carosabil umed si a pierdut controlul…

- Ei sunt nemultumiti de modificarile impuse de parlamentarii PSD, ALDE si UDMR la legile Justitiei. Proteste asemanatoare au fost organizate in mai multe orase din tara. Amintim aici: Constanta, Cluj, Brasov, Galati, Braiala, Olt si Botosani.

- O fetița de trei ani, tatal ei și doi soți au murit in accidentul devastator din Harman, județul Brașov. Cea care a provocat carambolul sangeros este o șoferița de 25 de ani care urmeaza sa fie anchetate de Poliție. Patru autoturisme din judetele Brasov, Covasna, Harghita si Bacau au fost implicate…