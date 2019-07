Un grav accident de circulație s-a produs, in aceasta dimineața pe DN 79, in urma accidentului fiind trei victime – un mort și doi raniți. Incidentul s-a produs intre localitațile aradene Zimandu Nou și Șimand și au fost implicate un camion și un autoturism care s-au ciocnit. In urma impactului violent, șoferul autoturismului a decedat […] Articolul Un mort și doi raniți dupa ciocnirea unui autoturism cu un camion a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .