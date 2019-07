Stiri pe aceeasi tema

- Un subofiter francez, in varsta de 38 de ani, s-a sinucis duminica in incinta Scolii Militare de la Saumur, informeaza publicația Le Courrier de l'Ouest. Incidentul s-a produs in jurul pranzului, la scurt timp dupa parada militara desfașurata la Samur de Ziua Franței. Barbatul, care…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a sosit duminica la tribuna oficiala, in Place de la Concorde, unde se afla aproximativ zece sefi de stat si de guverne europeni, inclusiv Angela Merkel, si principalii membri ai Guvernului, dupa ce a fost huiduit pe Champs-Elysees. Incidentul a avut loc inainte…

- Imagini halucinante cu tancuri americane in Romania, la un amplu exercițiu militar! Soldații au greșit drumul și au distrus sute de hectare de culturi agricole, folosind și muniție, dar nu reala. Localnicii s-au speriat teribil. In zona Insulei Ialomiței, pe timpul unor exerciții din cadrul Exercițiului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus miercuri ca ancheta in dosarul accidentului aviatic din Apuseni sa nu fie redeschisa, fiind respinsa o plangere depusa de familia Aurei Ion, studenta care si-a pierdut viata in urma accidentului. "Respinge, ca nefondata, plangerea formulata…