Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ trei milioane de persoane au parasit Venezuela incepand din anul 2015, din cauza gravei crize politice si economice, a anuntat marti Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR), citat de cotidianul Le Figaro."In fiecare zi, sunt in medie 3.000-5.000 de persoane care parasesc…

- Juan Guaido, liderul opozitiei din Venezuela, l-a acuzat pe presedintele Nicolas Maduro ca incearca sa isi distruga opozitia printr-o campanie de „terorism statal”, relateaza The Guardian, potrivit news.ro.Guaido, in declaratii acordate The Guardian, a afirmat ca Maduro vizeaza ilegal liderii…

- Un grup de soldati venezueleni a cerut marti azil la ambasada Braziliei la Caracas, in cursul unei revolte a militarilor impotriva presedintelui Nicolas Maduro, a facut cunoscut o sursa din cadrul presedintiei de la Brasilia, relateaza AFP. "Am primit mai multe cereri de azil din partea unor militari,…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo l-a indemnat, intr-o scruta vizita la Cucuta, in Columbia, pe presedintele Nicolas Maduro sa ridice blocada impusa la frontiera si sa lase ajutoarele umanitare sa intre in Venezuela, relateaza AFP.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat, sambata, ca atacuri impotriva sistemului electric al Venezuelei au fost intreprinse din Chile si Columbia cu sprijinul guvernului american, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Regimul de la Caracas atribuie Washingtonului, care il sustine pe…

- Alimentarea cu energie electrica s-a intrerupt la ora locala 13.20 in majoritatea cartierelor din capitala Caracas, iar pe Twitter se semnaleaza lipsa curentului si in alte mari orase din vestul tarii, printre care Barquismento si Barinas, precum si in zona de frontiera cu Columbia. La Maracaibo,…

- Toți diplomații americani care ramasesera în Venezuela au parasit joi țara, a anunțat secretarul american de stat Mike Pompeo, relateaza Reuters.”Diplomații americani vor continua misiunea din alte locații de unde vor continua sa ajute gestionarea circulației asistenței umanitare catre…

- Columbia va permite venezuelienilor sa treaca granița cu pașapoarte expirate, având în vedere dificultatea reînnoirii documentelor de calatorie în țara vecina în timpul crizei economice, a declarat vineri agenția de migrație conform Reuters.Mai mult de 1.2 milioane…