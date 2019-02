Stiri pe aceeasi tema

- Șase romani din Italia au șocat o intreaga comunitate, dupa ce au vandalizat cimitirul din localitatea Maleo, din provincia Lodi. Cand oamenii s-au dus la cimitir au avut parte de o priveliște de coșmar: cruci rupte, morminte deschise. Incidentul a avut loc in data de 16 martie 2018, iar autoritațile…

- O femeie in varsta de 79 de ani a murit la 4 zile dupa ce a fost lovita de o minge de baseball, la un meci desfașurat pe un stadion din statul american California, intre echipele Los Angeles Dodgers și San Diego Padres. Incidentul s-a petrecut la data de 25 august 2018, insa acesta a fost facut public…

- Ar fi trebuit sa se bucure din plin de copilarie, insa a fost condamnata la suferința. O fetița de doar șapte ani, dintr-o localitate din Iași, a trecut prin momente dramatice, dupa ce a fost abuzata de un vecin de 57 de ani. Momentul teribil a fost filmat de o alta copila, de doar zece ani, care a…

- Fata de 16 ani a indurat chinuri greu de imaginat dupa ce a fost batuta și arsa cu vatraiul de concubinul ei. Deși a fost maltratata, adolescenta ar fi refuzat inițial sa il denunțe pe barbatul de 44 ani din satul vasluian Fastaci. Incidentul a fost semnalat Poliției de mama fetei care a sunat la 112…

- „Oamenii din Roma”, „Tara cu multi iepuri”, „Raul intunecat” sau „Satul” sunt cateva dintre denumirile unor tari traduse in sens literal in harta lumii realizata pe baza informatiilor din publicatia anuala editata de Central Intelligence Agency (CIA).

- Incidentul care a avut loc intr-un autobuz din Brașov a starnit reacții virulente din partea internauților pe rețelele de socializare, iar conducerea RATBV a transmis ca angajatul respectiv a fost sancționat pentru comportamentul sau. Scena din autobuz a fost descrisa de o internauta pe pagina ei de…

- O angajata a Serviciului Roman de Informații (SRI) a cazut din autospeciala in care se afla la parada militara din 1 Decembrie de la Alba Iulia. Incidentul a avut loc in zona in care se afla președintele Klaus Iohannis și a fost filmat, iar imaginile postate pe facebook au devenit ...

