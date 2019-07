Un jihadist, ucis într-o operaţiune a poliţiei ''Teroristul Aymen Smiri (23 de ani), cautat de Ministerul de Interne, a fost impuscat in orasul Intilaka dupa ce a fost urmarit de unitati de securitate in seara aceasta'', se arata intr-un comunicat al ministerului. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Sofiene Zaag, a declarat pentru televiziunea nationala Wataniya ca suspectul activase o centura cu explozibili in cursul operatiunii politiei. El nu a precizat daca 'teroristul' are legatura cu dublul atac sinucigas comis joia trecuta la Tunis in care a fost ucis un politist si au fost ranite opt persoane. Gruparea jihadista… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

