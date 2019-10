Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 9, pe strada Cuza Voda din municipiul Focșani, in fața unui liceu. „Din verificarile efectuate pana in prezent de catre polițiștii care s-au deplasat la fața locului rezulta ca un tanar, in varsta de 18 ani, a fost acroșat de un autoturism,…

- Bolnav psihic agresiv identificat și internat la spital La data de 19 septembrie a.c., ora 18.05, jandarmii din cadrul plutonului de Jandarmi Panciu au fost sesizați despre faptul ca pe str. Nicolae Titulescu din localitate, un barbat amenința cu cuțitul mai multe persoane de pe strada. Aceștia s-au…

- La data de 08.09.2019, ora 06.06, polițiștii Secției de Poliție Rurala Odobești au fost sesizați prin 112 de catre un barbat din comuna Jariștea, cu privire la faptul ca o persoana cunoscuta, și anume un minor, in varsta de 16 ani, din comuna, i-a sustras autoturismul, care era parcat in fața porții…

- Un barbat din Bolotesti, aflat sub control judiciar cu interdictia de a parasi localitatea de domiciliu, a fost arestat, marti, fiind suspectat ca ar fi furat 300 de lire dintr-o masina aflata in parcarea unui supermarket, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.Citește…

- Barbat reținut pentru furt La data de 26 august a.c., ora 20.30, polițiștii din cadrul Poliției mun. Focșani au fost sesizați de catre un tanar, in varsta de 24 de ani, din comuna Paltin, cu privire la faptul ca dupa ce și-a lasat aproximativ doua ore autoturismul in parcarea unui supermarket de pe…

- Dosar penal pentru furt La data de 12.08.2019, ora 17.02, polițiștii focșaneni au fost sesizați de catre un barbat, in varsta de 32 de ani, din mun. Focșani, cu privire la faptul ca persoane necunoscute au patruns fara drept in autoturismul firmei pentru care lucreaza, care staționa pe o strada din…