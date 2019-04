Un eurodeputat PSD face apel la Guvernul Finlandei să renunțe la Președinția Consiliului UE Eurodeputatul PSD Emilian Pavel a facut apel catre Finlanda sa renunțe la Președinția Consiliului UE, pe care ar trebui sa o preia de la 1 iulie și sa o lase înca 6 luni României, în condițiile în care extrema dreapta ar putea face parte dintr-o noua construcție a majoritații guvernamentale, conform Mediafax. &"Când ma uit la rezultatul alegerilor din Finlanda, încerc sa îmi imaginez cum ar fi aratat Președinția Consiliului UE azi, daca ar fi preluat-o ei la 1 ianuarie! Evident acea propunere se dovedește astazi ca fiind nu doar ridicola, dar evident… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Europarlamentarul PSD Emilian Pavel comenteaza rezultatul alegerilor parlamentare din Finlanda si face un apel la responsabilitate catre Guvernul Finlandei si ii rog sa renunte la Presedintia Rotativa care ar trebui sa inceapa pe 1 iulie, pentru ca Romania sa continue inca sase luni.

- Guvernul Finlandei urmeaza sa isi prezinte vineri demisia, a anuntat presedintia de la Helsinki printr-un comunicat. Premierul Juha Sipila urmeaza sa demisioneze si va sustine o conferinta, potrivit cancelariei presedintelui Sauli Niinisto, arata Reuters si AFP. Antti Kaikkonen,…

