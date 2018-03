Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj a demarat o ancheta dupa ce un detinut din Penitenciarul Targu Jiu a fost gasit spanzurat sambata dimineata, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Andrei Lazar. Barbatul avea 34 de ani si era incarcerat…

- Un barbat, de 34 de ani, deținut in Penitenciarul Targu Jiu, s-a spanzurat in aceasta dimineața. Tanarul era condamnat pentru talharie si se afla in inchisoare din 2013. Polițistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Un profesor din Sannicolau Mare este acuzat de camatarie, alaturi fratele și iubita acestuia. Mascații au decins, vineri dimineața, in locuițele celor trei trei suspecți pe care i-au ridicat și i-au dus la audieri. Polițitii au depistat, pana in prezent, aproape 20 de persoane care au apelat la serviciile…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru distrugere din culpa in urma incendiului izbucnit marti seara la dulapurile electrice de comanda din blocul 7 al Termocentralei Turceni, se arata intr-un comunicat postat miercuri pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj. Potrivit…

- Traficul rutier este blocat marti dupa-amiaza pe un sens de mers al DN 2B, in judetul Braila, dupa ce un TIR a derapat si a intrat intr-un sant, remorca autotrenului ramanand pe carosabil, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). In apropiere de localitatea Silistraru, soferul autotrenului…

- Braileanul care a injunghiat in piept un tanar taximetrist dupa ce acesta voise sa aplaneze un conflict in zona unei pizzerii din Braila a fost reținut pentru tentativa de omor. Potrivit unui comunicat de presa remis luni de IPJ Braila, citat de Agerpres, un martor a sunat la 112 si a anuntat ca pe…

- Un tanar a fost gasit mort, duminica, pe o strada din municipiul Pitesti, martorii sustinand ca ar fi fost aruncat dintr-un autoturism. Conform anumitor surse, este vorba despre angajatul unui circ, cunoscut pentru ca ar fi consumator de etnobotanice. Insa, nu se știe daca acesta era viu cand a fost…

- Accident grav in judetul Gorj, luni dimineața. Accidentul a avut loc in zona localitatii Dragutesti, iar trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj. La locul accidentului au ajuns doua echipaje pentru descarcerare si un…

- La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj au fost lansate in ultimele doua zile programele de prevenire pentru anul 2018, respectiv Programul de prevenire a delincvenței juvenile și victimizarii minorului, Programul de prevenire a infracțiunilor contra patrimoniului și Programul ...

- Ofițerul de poliție Constantin Daniel Savulescu a avut caștig de cauza, la instanța de fond, in acțiunea intentata impotriva unei dispoziții a inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj prin care a fost invalidat concursul pentru șefia Serviciului Rutier, in urma cu un an.…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Galati – Serviciul Investigatii Criminale au efectuat o perchezitie la domiciliul unui tanar de 24 ani, din municipiul Galati, banuit de savarsirea infractiunilor de proxenetism si spalarea banilor. "In perioada 2015-2016, barbatul ar fi determinat…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, remis vineri AGERPRES, vor fi puse in executare cinci mandate de aducere, persoanele depistate urmand a fi duse, pentru audieri si dispunerea masurilor legale, la sediul IPJ Olt. La actiune, desfasurata sub coordonarea…

- Procurorul Dragos Bordianu, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi, i-a intocmit un ditamai rechizitoriul unui tanar din Pocreaca, acuzindu-l pe acesta ca ar fi votat de doua ori, in aceeasi zi, la doua sectii de votare diferite, pentru demiterea lui Traian Basescu. Si daca n-ar fi de ras, ar…

- Un barbat in varsta de 31 ani, angajat al unei societati care isi desfasura activitatea in cariera de piatra Bologa, din judetul Cluj, a murit marti, dupa ce a cazut de la o inaltime de 100 de metri, scrie AGERPRES.Citeste si: Andreea Cosma, in audienta la ministrul de Interne: Reclamatii…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, agresiunea a avut loc in data de 17 februarie. "Politistii din Mioveni au retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, un tanar banuit de savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente savarsite impotriva…

- Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj a dispus, luni, verificari, dupa ce mai multe nereguli cu privire la activitatea Politiei Locale Targu-Jiu au fost semnalate in presa locala. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Gorj, Andrei Lazar, conducerea institutiei s-a autosesizat si…

- Un barbat cautat la nivel internațional de autoritațile române, condamnat pentru furturi din locuințe, a fost depistat, în urma colaborarii dintre Poliția Româna și autoritațile portugheze. Au fost demarate procedurile de aducere în țara a celui în cauza,…

- Primarul comunei Albeni a recunoscut ca a luat calculatoarele folosite de doua salariate pentru a le verifica. Edilul banuieste ca functionarele stateau pe un site de socializare in timpul programului si ar fi lansat o serie de atacuri asupra sa de pe conturi false. Mai mult, barbatul spune…

- Turcul Nihat Palabiyik a fost condamnat ieri de magistratii de la Tribunalul Suceava dupa ce i-a dat mita unui ofiter care lucra la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Suceava. El a primit 1 an si 4 luni cu suspendare sub supraveghere, cu ...

- Zeci de jandarmi si politisti cauta un batran de 78 de ani din comuna Puiești, județu Vaslui, disparut de doua zile de acasa. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, batranul a plecat de la domiciliu vineri, spunand ca se duce la biserica, dar nu s-a mai intors acasa.…

- In anul 2017, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad au participat, in medie, la 27 de intervenții pe zi, in total – anul trecut – echipajele inspectoratului luand parte la 9.978 de situații de urgența. Inspectoratul șef al ISU Arad, lt. col. Cristian Garbau a precizat, cu ocazia…

- Un minor de 17 ani si un barbat de 37 de ani, ambii din Targu-Carbunesti, au fost retinuti de politisti in urma unor perchezitii la domiciliile acestora, unde politistii au gasit arme letale si cartuse, informeaza un comunicat de presa postat luni, pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Polițist injunghiat in fața spitalului, la Iași, dupa ce a mers in club impreuna cu prietena lui. Barbatul, care a fost angajat al Serviciului de Actiuni Speciale, a fost urmarit și atacat de un individ cu care s-a certat. Polițistul a ajuns la spital, duminica, dupa ce a fost injunghiat intr-un club…

- Politistul iesean a ajuns la spital, duminica, dupa ce a fost injunghiat. Barbatul in varsta de 33 de ani, angajat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi se afla in timpul liber, iar in noaptea de sambata spre duminica, a mers intr-un club alaturi de prietena lui. „Din informatiile…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, și viceprimarul Dan Diaconu au mers, vineri dimineața, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Cei doi au fost audiați in calitate de martori intr-o ancheta privind cazul porții de intrare in oraș de pe Calea Lugojului, care s-a prabușit in timpul furtunii…

- Un tanar din Buzau a fost retinut de politisti dupa ce a inselat mai multe persoane prin intermediul unui site de publicitate cu privire la inchirierea unei vile din Azuga, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita remis, joi, AGERPRES. Potrivit…

- Politistii brasoveni au reusit sa identifice si sa retina suspectii in cazul barbatului omorat vineri noaptea intr-un imobil situat pe strada Aurel Vlaicu, din municipiul resedinta, informeaza duminica intr-un comunicat Biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Brasov. In urma verificarilor,…

- Un tanar de 18 ani, din comuna Scoarta, autorul a opt furturi comise pe raza municipiului Targu-Jiu in ultimele sase luni, a fost retinut de politisti, urmand sa fie prezentat vineri instantei de judecata cu propuneri legale, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Cadavrele a doua persoane descoperite intr-o casa nelocuita din municipiul Brasov ar fi ale unei femei, respectiv fiicei acesteia, a precizat miercuri biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)."Din investigatiile efectuate si din declaratiile vecinilor a rezultat ca ultimele…

- Pompierul in varsta de 36 de ani disparut duminica de la domiciliu a fost gasi, luni dupa-amiaza, de echipajele de politisti, jandarmi si lucratori ISU in soc hipotermic in zona impadurita Valea Mare din apropiere de Pades, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj, Ion Lazar.Potrivit…

- Dupa cateva luni de cercetari in doua cauze de furt savarșite in Ip și Zalau, in cursul anului trecut, la doua societați comerciale, polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale au inaintat dosarele, vineri, 12 ianuarie, la Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj, cu propunere de declinare in…

- La data de 11 ianuarie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Balanești au identificat pe raza comunei, un barbat, de 45 de ani, din localitate, pe numele caruia, autoritațile germane, la data de 09 ianuarie a.c., au emis un mandat european de arestare, pentru savarșirea de infracțiuni contra…

- Politistii efectueaza, vineri dimineata, 15 perchezitii in trei localitati, la persoane banuite de taiere ilegala si sustragere de material lemnos, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES. "Politistii din cadrul Politiei Orasului…

- Un om de afaceri din comuna Glogova a fost retinut de politisti pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, fapte in forma continuata, cu un prejudiciu de aproximativ 950.000 de lei, se arata intr-un comunicat de presa postat joi pe site-ul Inspectoratului de Politie…

- Un barbat in varsta de 44 de ani din Targu-Carbunesti a fost arestat preventiv dupa ce a incalcat prevederile controlului judiciar, el fiind acuzat ca, in decembrie, a agresat fizic o persoana din aceeasi localitate, se arata intr-un comunicat de presa postat miercuri pe site-ul Inspectoratului de…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane efectueaza 14 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale, locuințe și anexe. 7 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului de…

- Hoții au spart geamurile mașinilor in cautare de obiecte de valoare, insa doar intr-o mașina au gasit ceva de furat. Incidentele s-au petrecut in noaptea de luni spre marți, 8-9 ianuarie, imediat dupa miezul nopții, pe strazi precum Teiului, Olteniei sau Banatului, situate in zona Garii din Santana.…

- Un tanar de 22 de ani din Peștișani, județul Gorj, s-a ales cu dosar penal pentru tainuire, dupa ce polițiștii de la Serviciul de Investigatii Criminale s-au sesizat cu privire la faptul ca detine un autoturism care figureaza ca fiind caut...

- In urma acestuia, o fetita, in varsta de 11 ani, a decedat. Accidentul s-a produs pe DN 10 in zona localitatii Satuc, dupa ce un autoturism a iesit de pe sosea si s-a rasturnat, soferul fugind de la locul evenimentului. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Colonelul Dorin Ioan Coste este incepand cu data de 3 ianuarie 2018 directorul general al Directiei Generale de Actiune Civica din cadrul Municipiului Baia Mare, se arata pe site-ul oficial al municipalitatii. Directia are in subordine Directia Politia Locala si Directia Relatii Publice din cadrul administratiei…

- Un barbat a murit si altul a fost ranit grav intr-un accident rutier produs in cursul noptii pe DN7, la Bujoreni, dupa ce masina in care se aflau a intrat pe contrasens, a lovit o autoutilitara si a apoi a luat foc, a anuntat sambata purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Sase persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua masini au intrat miercuri seara in coliziune frontala, intr-un accident produs pe DE 583, la aproximativ cinci kilometri de municipiul Iasi, in urma impactului fiind implicat in accident si un al treilea autoturism, potrivit oficialilor…

- Lucratorii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Dolj, cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale Dolj, lucratorilor din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, Politiei orasului Segarcea, Postului de Politie Cotofenii din Fata si al Serviciului de Investigare…

- Un barbat de 50 de ani a fost retinut luni de politisti, pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda cu tigari, in urma mai multor perchezitii domiciliare efectuate in trei sate ce apartin de comuna timiseana Belint, potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul…