Un deputat PNL cere reglementarea profesiei de moaşă "Din pacate, Romania detine cateva recorduri europene la cifrele de risc pentru sanatatea materno-infantila: mortalitatea si morbiditatea, rata de cezariene, rata foarte scazuta de alaptare, separarea nejustificata a nou-nascutilor de mame, costuri foarte mari pentru nasterile medicalizate, lipsa de monitorizare a sarcinilor in 23% dintre cazuri, infectii spitalicesti mama-copil. In plus, anul trecut am atins cea mai scazuta rata de nasteri din ultimii 50 de ani. Toate aceste statistici sunt in continua deteriorare si desi este datoria actualului Guvern al Romaniei sa identifice solutii, sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

