- 1. Societatea Nationala a Sarii S.A. organizeaza procedura de achizitie prin licitatie deschisa pentru incheierea unui contract de achizitie pentru Folie Stretch – 53.500 kg. 2.Legislatia aplicabila: ”Regulamentul privind organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitie de produse, servicii si…

- Selecționerul Mirel Radoi a anunțat lista convocarilor pentru EURO 2019, iar Olimpiu Moruțan (20 de ani) nu face parte nici macar din lotul largit. Reacția lui Valeriu Iftime, finanțator FC Botoșani, nu a intarziat sa apara. Acesta pune neconvocarea lui Olimpiu Moruțan pe seama celor de la FCSB, actuala…

- Politia Municipiului Alba Iulia a desfașurat o actiune cu efective marite pe raza municipiului si in localitatile rurale arondate. Au fost aplicate amenzi in valoare de 21.695 lei si au fost identificate 12 persoane banuite de savarsirea de infracțiuni. La data de 15 mai 2019, Politia Municipiului Alba…

- Viceprimarul din Targu Jiu, Adrian Tudor, propune infiintarea unui parc tematic care sa gazduiasca operele care au fost realizate sau vor fi concepute in cadrul Simpozionului de sculptura Brancusiana. In acest fel, operele ar putea fi puse mult mai bine in valoare și vor putea fi admirate mai ușor de…

- Pakistanul a ajuns la un acord cu Fondul Monetar International (FMI) pentru un program de salvare in valoare de 6 miliarde de dolari, pe termen de trei ani, in vederea consolidarii finantelor publice si sustinerii economiei care incetineste, au declarat duminica oficiali citati de Reuters.

- Mai este cineva surprins? Anamaria Prodan este o auto-declarata iubitoare a luxului, așa ca nu este de mirare ca reușește sa faca din orice, chiar și o simpla ieșire in oraș, o adevarata parada a bogației.

- Primaria Arieșeni a incheiat un contract in valoare de peste 10 milioane de lei pentru inființarea sistemului de canalizare al comunei • Lucrarile finanțate prin PNDL vor fi executate de S.C. ACSA S.A. și au termen de finalizare anul 2021 A fost stabilit caștigatorul licitației de peste 10 milioane…

- O parte dintre vestigii au fost duse cu basculantele la gunoi, la propriu, caci din sit s-au excavat cateva mii de tone de pamant care a fost folosit pentru a acoperi vechea groapa de deseuri menajere a orasului Galati. Arheologii spun ca zona ar trebuii cercetata in amanunt, insa nu exista finantare…